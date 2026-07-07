'Stručna praksa odvela me u Njemačku, Poljsku i SAD'

Studenti na mnogim fakultetima imaju obaveznu stručnu praksu, posebno na studijima tehničkih, poslovnih i zdravstvenih područja. Praksu uglavnom odrađuju u kompanijama koje imaju potpisane ugovore s fakultetima. Mnogi takve prilike rado iskoriste jer im pružaju mogućnost i za profesionalni angažman nakon studija.

Monika Kastrapeli studentica je Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Stručna praksa obavezan je dio diplomskog studija. Na drugoj godini studenti trebaju odraditi 450 sati, a Monika je odabrala IT tvrtku Infobip, u kojoj radi kao specijalistica za web strategiju. Infobip organizira praksu u ljetnom i zimskom ciklusu, a studenti imaju priliku pridružiti se timovima u Zagrebu, Vodnjanu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Sarajevu i Katowicama, na različitim pozicijama.

'Svaki praktikant ima mentora'

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- Praksa se može odraditi u jednoj od mnogobrojnih organizacija s kojima Ekonomski fakultet ima sklopljen Sporazum o stručnoj praksi. Studenti imaju mogućnost i samostalno pronaći poslodavca koji odgovara njihovim interesima i karijernim ciljevima. Mnogi poslodavci predstavljaju se studentima, a prilike je moguće pronaći i putem profesionalnih platformi, poput LinkedIna. To studentima pruža veliku fleksibilnost - kaže nam Monika.

Ovo joj je bilo prvo pravo profesionalno iskustvo, a posebno joj je zanimljivo bilo to što su imali pristup različitim AI alatima i edukacijama.

- Program prakse u Infobipu vrlo je kvalitetno strukturiran. Svaki praktikant od početka zna u koji tim dolazi i na kojoj će poziciji raditi te dobiva mentora koji ga vodi kroz cijeli proces učenja i razvoja. Posebno bih istaknula kulturu učenja koja vlada u Infobipu. Važno je da student praksi pristupi ozbiljno i s iskrenom željom za učenjem jer oni koji pokažu motivaciju, odgovornost i potencijal imaju priliku nastaviti graditi karijeru u tvrtki i nakon prakse - ističe Monika.

Primamljiv šestomjesečni program

Antonio Maračić student je prve godine diplomskog studija elektrotehnike na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutno je polaznik međunarodnog stipendijskog programa zaklade Lürssen.

Zelene tehnologije u pomorstvu

- Kad sam krajem veljače na mrežnim stranicama tvrtke naišao na opis stipendijskog programa, gotovo istog trenutka znao sam da tu priliku ne želim propustiti. Već pri kraju prijediplomskog studija shvatio sam u kojem smjeru želim ići. Želio sam dublje ući u elektrotehniku na brodovima i zaviriti u zelene tehnologije u pomorstvu, koje, prema mojem sudu, neminovno oblikuju budućnost te struke. Prijava je, uz ostalo, tražila i prijedlog istraživačko-razvojnog projekta pod naslovom „Poticanje pomorskih inovacija kroz zelenu tranziciju, napredne pogonske sustave i/ili umjetnu inteligenciju”. Ta se tema gotovo savršeno poklopila s onim što me već zanimalo - kazao nam je Antonio.

Ističe kako je cijeli šestomjesečni program djelovao primamljivo. Prošao je konferencije i edukacije u Zagrebu, Rijeci i Opatiji, obišao nekoliko brodogradilišta na sjeveru Njemačke te urede u kojima nastaju nacrti jahti.

Četiri tjedna u Connecticutu

- Sredinom srpnja pred nama je četverotjedni boravak na američkom Sveučilištu u Connecticutu, gdje ćemo, uz mentorsku podršku profesora, raditi na svojim projektima u vrhunski opremljenim laboratorijima. Program zaokružuje izlaganje rezultata pred zaposlenicima tvrtke, predviđeno za listopad. Sada, nakon gotovo tri mjeseca programa, iskreno mogu reći da nemam nikakvu zamjerku. Izdvojiti tek jedan najsnažniji dojam gotovo je nemoguće jer ih je u ovom jedinstvenom iskustvu naprosto previše. Iznimno me se dojmila organiziranost tima i pristupačnost mentora, odnosno mogućnost da se obratimo praktički svakome tko nam može pomoći da projekt privedemo kraju. Upravo mi je ta otvorenost pokazala koliko program vrijedi i kao prilika za umrežavanje te za neposredan uvid u ono što industrija stvarno traži - kaže.

Polaznik međunarodnog stipendijskog programa Lürssen zaklade je i Ethan White iz Australije.

- Ono što ovaj program čini uistinu jedinstvenim jest njegova raznolikost i širina iskustava koja pruža. U samo šest mjeseci prođete put od svečane dodjele stipendija u Hrvatskoj, preko posjeta brodogradilištu u sjevernoj Njemačkoj i istraživačkog boravka na sveučilištu u SAD-u, pa sve do Bremena, gdje svoje rezultate predstavljate višem vodstvu kompanije. Niti jedan mjesec nije jednak, a svako novo okruženje pred vas stavlja drugačije izazove i očekivanja. Upravo ta raznolikost čini program zanimljivim i puno je više od klasične stručne prakse - istaknuo je.

'Iskoristio sam sjajnu priliku'

Priliku da stručnu praksu pretvori u posao dobio je i iskoristio Leo Vukić, koji radi kao mlađi specijalist za korporativne komunikacije u tvrtki Nestlé Adriatic d.o.o.

- Stručna praksa, konkretno Nestlé Summer's Cool program, bila je ključna prekretnica u mojem profesionalnom razvoju. To je bilo moje prvo stvarno iskustvo rada u korporativnom okruženju, gdje sam imao priliku primijeniti teorijsko znanje u praksi. Naučio sam kako funkcionira velika organizacija, kako izgleda svakodnevna poslovna komunikacija i koliko je važno preuzimati inicijativu. Posebno mi je značilo što sam radio na konkretnim zadacima i projektima, a ne samo promatrao - kaže nam Leo.

24sata Zagreb: Leo Vukić, zaposlenik Nestlea | Foto: Igor Soban/PIXSELL

I on ističe kako je tvrtka pokazala veliko razumijevanje za njega kao početnika, te je imao priliku učiti i pripremati se za kompleksnije projekte.

- Danas u Nestléu radim u području komunikacija i korporativnih poslova, gdje sam uključen u projekte vezane uz internu i eksternu komunikaciju, rad s dionicima te podršku različitim inicijativama na tržištu. Moj posao zahtijeva kombinaciju strateškog razmišljanja, kreativnosti i operativne izvedbe, što ga čini vrlo zanimljivim i dinamičnim - kaže.

Studentima koji razmišljaju o stručnoj praksi Leo preporučuje da iskoriste tu priliku maksimalno, da budu proaktivni, postavljaju pitanja i ne boje se izaći iz svoje zone komfora.

- Bitno je ne gledati praksu samo kao obavezu, već kao priliku za učenje, testiranje vlastitih interesa i izgradnju profesionalnih odnosa. Također, važno je odabrati praksu koja nudi stvarno iskustvo i uključivanje u tim, kao što je primjerice Nestlé Summer’s Cool, jer upravo takva iskustva najviše doprinose osobnom i profesionalnom razvoju - zaključuje Leo Vukić.