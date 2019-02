Stručnjaci: Hrvatska stari, pali smo ispod četiri milijuna ljudi

Prema posljednjem popisu stanovništva obavljenom 2011. godine, Hrvatska je imala 4,284 milijuna stanovnika. Prema jučer objavljenoj statistici Državnog zavoda za statistiku, taj je broj sredinom 2018. godine pao na tek 4 milijuna i 89 tisuća stanovnika.

No, brojni demografi složni su u tvrdnji da je Hrvatska već 'pala' ispod 4 milijuna stanovnika. Naime, s obzirom na ogroman broj iseljavanja, demografi vjeruju da se velik broj ljudi uopće ne odjavljuje, a DZS pak svoje statistike temelji na broju rođenih, umrlih, doseljenih i službeno odseljenih, piše Večernji list.

Osim poražavajućih statistika, još je gora struktura stanovništva mladih u odnosu na starije stanovništvo. Naime, u Hrvatskoj živi tek 590,6 tisuća djece do 14 godina te 833,3 tisuće stanovnika starijih od 65 godina.

- Po mom sudu, sada imamo ispod četiri milijuna stanovnika s obzirom na to da se veliki broj iseljenih ne odjavljuje. No, bitnija od broja stanovnika je loša dobna struktura stanovništva u Hrvatskoj, sve manji udio mladih do 14 godina u odnosu na starije od 65 godina. To sa sobom nosi teške gospodarske i socijalne probleme i posljedice za mirovinski i zdravstveni sustav. Po udjelu mladih vidi se da će mnoštvo škola nestajati što znamo i bez procjene DZS-a jer već nestaje mnoštvo područnih škola u ruralnim naseljima, rekao je za Večernji demograf prof. dr. Anđelko Akrap, pročelnik Katedre za demografiju zagrebačkog Ekonomskog fakulteta.

S njim se slaže i demograf doc. dr. Stjepan Šterc.

- Te procjene DZS-a o broju stanovnika sredinom 2018. godine prilično su optimistične. Posljednji podaci pokazuju nam da smo stvarno pali ispod 4 milijuna stanovnika. Najsignifikantniji je broj djece u osnovnim i srednjim školama koji je egzaktan jer škole svake godine dostavljaju službene podatke o broju učenika pa se vidi da smo u 10 godina izgubili 83-84 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. Oko 65 tisuća djece iz osnovne i srednje škole se, prema procjenama, iselilo u proteklih 10 godina i kad se tome doda prirodni pad stanovništva od 150 tisuća ljudi, u 10 godina mi imamo gubitak stanovništva više od 400 tisuća, zaključuje Šterc.