'ZATVORITE PROZORE'

Stručnjaci iz Štampara: 'Zbog požara ćemo testirati kvalitetu zraka. Poduzmite mjere opreza'

Piše Marta Divjak,
Sveta Nedelja: Požar u skladištu guma, hitne službe su na terenu | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Iz zavoda su savjetovali građanima Zagreba da zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom

Ogroman požar buknuo je u utorak nešto prije podne u skladištu guma u Svetoj Nedelji. Veliki oblak crnog dima proširio se diljem zapadnog dijela Zagreba, a vidljiv je kilometrima daleko. Zbog toga su stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar građanima savjetovali poduzimanje mjera opreza do kraja dana zbog mogućeg onečišćenja zraka dimom i česticama.

Požar u Svetoj Nedelji 00:06
Požar u Svetoj Nedelji | Video: čitatelj/24sata

Građanima preporučuju da zatvore prozore i vrata kako bi spriječili ulazak dima u prostorije te da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom prostoru. 

Osjetljive skupine stanovništva, uključujući djecu, starije osobe, trudnice te kronične bolesnike (osobito osobe s bolestima dišnog i krvožilnog sustava), trebaju obratiti posebnu pažnju na moguće simptome izloženosti dimu i česticama u zraku, među kojima su: nadraženost dišnog sustava (kašalj, grlobolja, otežano disanje, pritisak u prsima), pogoršanje postojećih respiratornih bolesti (astma, KOPB), peckanje i iritacija očiju (crvenilo, suzenje, osjećaj žarenja), glavobolja, umor, vrtoglavica, mučnina, neugodan okus u ustima, ubrzan rad srca, osobito kod osoba sa srčanim tegobama.

POŽAR U SVETOJ NEDELJI Toksikolog o crnom dimu koji se širi: 'Mogu nastati kancerogeni produkti, evo kako se zaštititi'
Toksikolog o crnom dimu koji se širi: 'Mogu nastati kancerogeni produkti, evo kako se zaštititi'

U slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma, preporučuje se odmah se obratiti nadležnom liječniku. Građanima se također savjetuje praćenje službenih obavijesti lokalnih službi i javnozdravstvenih ustanova o razini kvalitete zraka te daljnjim preporukama.

Civilna zaštita također je poslal građanima upozorenja na mobitele. 

Foto: 24sata

- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi - stoji u poruci koja je stigla na mobitele diljem Zagreba i okolice.

Na terenu su vatrogasci koji pokušavaju staviti vatru pod kontrolu, a građanima se savjetuje da ostanu u zatvorenom prostoru i izbjegavaju područje zahvaćeno dimom. 

