Stručnjaci: Kako ubrzati kraj pušenja i što možemo naučiti od primjera Novog Zelanda?

Među brojnim panelima na ovogodišnjem E-Cigarette Summitu u Londonu, održana su i dva značajna koji su istražili globalne izazove u borbi protiv pušenja, ulogu suvremenih tehnologija te različite pristupe smanjenju štetnosti duhana. Glavni govornici, profesor Robert Beaglehole i Ben Youdan, podijelili su svoja iskustva i uvide o trenutnim trendovima i strategijama.

"Ključni koraci prema kraju pandemije pušenja"

Na panelu pod nazivom Ubrzavanje kraja pušenja, Robert Beaglehole, professor emeritus Sveučilišta u Aucklandu, Novi Zeland, i predsjednik novozelandskog udruženja ASH (Action for Smokefree 2025) koje djeluje od 1983., istaknuo je globalne izazove i mogućnosti u borbi protiv pušenja, naglašavajući potrebu za hitnim djelovanjem i prilagodbu suvremenim tehnologijama. U uvodnom govoru podijelio je osobne priče, uključujući smrt oca i prvog pacijenta od bolesti uzrokovanih duhanom, koje su ga potaknule na borbu protiv uporabe duhana tijekom cijele karijere.

- Ove slike su mi održavale strast za kontrolu uporabe duhana tijekom cijele karijere - kazao je Beaglehole.

Beaglehole je iznio zabrinjavajuće statistike: 1,25 milijardi korisnika duhanskih proizvoda diljem svijeta, od čega je milijarda aktivnih pušača cigareta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), 30% muškaraca i 5–6% žena svakodnevno koristi duhanske proizvode, dok 10 zemalja čini dvije trećine globalne potrošnje duhana. Indija i Kina prednjače po broju muških korisnika duhana.

Upozorio je kako ciljevi WHO-a, poput smanjenja dnevne uporabe duhana za 30% do 2030. godine, neće imati željene posljedice. – Problem s ovim ciljem je da nije dovoljno ambiciozan i neće imati dovoljan utjecaj na stope i teret kroničnih bolesti- naglasio je i dodao kako se u posljednjih 20 godina nije smanjio broj korisnika duhana.

Foto: E-Cigarette Summit

Govoreći o Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana (FCTC), profesor ju je opisao kao ključnu političku platformu koja je učinila značajne korake u smanjenju stopa pušenja, posebno u zemljama s visokim prihodima. No, istaknuo je potrebu za većim financijskim i ljudskim resursima te bolju povezanost s modernim strategijama smanjenja štetnosti duhana. Istaknuo je da 12% svjetske populacije živi u zemljama koje primjenjuju preporučene stope oporezivanja duhana prema WHO-u, što je daleko ispod potrebne razine. Također je kritizirao konvenciju zbog izostanka promocije smanjenja štetnosti duhana te njezine neprilagođenosti tehnološkim inovacijama.

Izazovi i uspjesi Novog Zelanda

Ben Youdan, direktor organizacije ASH (Action for Smokefree 2025) s Novog Zelanda, govorio je o izazovima i postignućima svoje zemlje koja se može pohvaliti jednom od najbrže opadajućih stopa pušenja u svijetu i koja za cilj ima smanjiti stopu pušenja na 5% do iduće godine.

Njegovo izlaganje dotaknulo je brojne aspekte političkog diskursa, javnog zdravstva i uloge smanjenja štete od duhana u postizanju cilja "Smokefree 2025", postavljenog u ovoj zemlji. Novi Zeland je 2011. godine postavio cilj: postati zemljom bez dima do 2025. godine, s manje od 5% dnevnih pušača. Ideja je proizašla iz istrage koju je provelo Parlamentarno povjerenstvo za maorska pitanja, potaknuto visokim stopama pušenja i smrtnosti od raka pluća u maorskoj zajednici. Vlada je prihvatila cilj i definirala međuciljeve, poput prepolovljavanja pušenja kod Maora te smanjenja pušenja kod odraslih na 10% do 2018. godine. Međutim, ciljevi nisu ispunjeni i stope su ostale stabilne do posljednjih pet godina. Tad se bilježi nagli pad, kaže. Prema najnovijim podacima, ističe, samo 6,8% odraslih na Novom Zelandu svakodnevno puši, dok je taj postotak kod Maora oko 14%.

Foto: E-Cigarette Summit

Uloga vapinga u smanjenju pušenja

Youdan je istaknuo da je dramatično smanjenje pušenja koincidiralo s povećanjem upotrebe vapinga. U prvim godinama vapinga na Novom Zelandu nije bilo zakonskih regulativa, a mnogi su pušači prešli na vaping zbog niže cijene i manje stigmatizacije. To se pokazalo posebno korisnim za Maorke, kod kojih su stope pušenja gotovo prepolovljene u posljednjih pet godina. Podaci iz 2023. godine pokazuju da 27% stanovnika živi u susjedstvima gdje je pušenje ispod 5%, u usporedbi sa samo 3% prije pet godina.

Foto: E-Cigarette Summit

Ipak, unatoč ovim brojevima, vaping je predmet političkih sukoba i kontroverzi. Dok podaci pokazuju pad pušenja kod mladih na povijesno niske razine – Youdan ističe da samo 1% mladih od 15 do 17 godina puši svakodnevno te dodaje kako vlada priča o bujanju 'vapinga'. No, ističe da je vaping među mladima bujao do 2021. godine, a da nakon uvođenja regulativa se bilježi pad i da se vidi u studiji o zdravstvu za 2023/24.

Politički izazovi

Promjena vlasti na Novom Zelandu unijela je dodatnu neizvjesnost. Prijašnja vlada zagovarala je stroge zakone, uključujući smanjenje dostupnosti cigareta i uklanjanje nikotina iz duhanskih proizvoda. Nova vlada, koja uključuje desničarske koalicijske partnere, ukinula je te zakone u korist pristupa temeljenog na individualnoj odgovornosti i smanjenju štete. Taj je potez izazvao prosvjede i optužbe na račun vlade zbog navodne povezanosti s duhanskom industrijom te narušavanje povjerenja javnosti u strategije 'smanjenja štete'.

Foto: E-Cigarette Summit

Regulacija vapinga i budući koraci

Foto: E-Cigarette Summit

Trenutno je u parlamentu prijedlog zakona koji predviđa zabranu jednokratnih vapeova, povećanje kazni za prodaju maloljetnicima te ograničenje vape dućana u blizini škola i drugih osjetljivih lokacija. Vlada također razmatra ponovno dopuštanje oralnih nikotinskih proizvoda kao dio strategije za smanjenje štete.

Youdan je naglasio kako je ključno pronaći ravnotežu između regulacije i promicanja vapinga kao alternative pušenju. Ignoriranje uloge vapinga u smanjenju pušenja moglo bi ugroziti postignute rezultate. „Cilj nije politička ideologija, već javno zdravlje,“ zaključio je Youdan.