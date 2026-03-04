Obavijesti

Stručnjaci o brutalnom sukobu na Bliskom istoku: 'Unija nije u ratu dok ne zahvate prostor EU'

Piše Snježana Krnetić,
NATO je presreo iranske projektile koji su krenuli prema Turskoj • Počelo povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona

Žestoki sukobi na Bliskom istoku nastavljaju se i šire, a NATO je presreo iranske projektile koji su krenuli prema Turskoj. Nastavlja se evakuacija hrvatskih državljana, a počeo je i postupak povlačenja hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanonu. Turske su vlasti objavile da je u srijedu presretnut iranski balistički projektil otkriven kako se kreće prema njihovu zračnom prostoru nakon prolaska kroz Irak i Siriju. Presreli su ga NATO-ovi sustavi zračne i raketne obrane u istočnome Mediteranu, priopćilo je tursko Ministarstvo obrane. Ovo označava značajnu eskalaciju bliskoistočnog rata s obzirom na to da Iran dosad nije ciljao Tursku, članicu NATO-a.

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...
Dok traju radovi na nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade pravosudnih tijela u Ulici braće Radića u Varaždinu, suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započelo je u srijedu na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu

