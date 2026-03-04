Stručnjaci o brutalnom sukobu na Bliskom istoku: 'Unija nije u ratu dok ne zahvate prostor EU'

Žestoki sukobi na Bliskom istoku nastavljaju se i šire, a NATO je presreo iranske projektile koji su krenuli prema Turskoj. Nastavlja se evakuacija hrvatskih državljana, a počeo je i postupak povlačenja hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanonu. Turske su vlasti objavile da je u srijedu presretnut iranski balistički projektil otkriven kako se kreće prema njihovu zračnom prostoru nakon prolaska kroz Irak i Siriju. Presreli su ga NATO-ovi sustavi zračne i raketne obrane u istočnome Mediteranu, priopćilo je tursko Ministarstvo obrane. Ovo označava značajnu eskalaciju bliskoistočnog rata s obzirom na to da Iran dosad nije ciljao Tursku, članicu NATO-a.

