Obavijesti

News

Komentari 0
UTJECAJ NA MENTALNO ZDRAVLJE

Stručnjaci o posljedicama: 'Lažne dojave o bombama povećavaju tjeskobu djece'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Lažne dojave o bombama u školama i drugim institucijama, iako neutemeljene, izazvale su zabrinutost među roditeljima, nastavnicima i širom javnosti te mogu imati značajan utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih, upozorili su u utorak iz Psihološkog centra Carpe Diem. Djeca i mladi posebno su osjetljivi na osjećaj nesigurnosti i prijetnje, istaknuto je u priopćenju, a stres ne proizlazi isključivo iz velikih incidenata, već i iz ponavljajućih, manjih uznemirujućih situacija poput učestalih uzbuna, prekida nastave i izloženosti negativnim vijestima.

Voditelj centra Domagoj Dalbello upozorio je kako su ljudi skloni više pažnje pridavati negativnim informacijama, što je osobito rizično za djecu.

„Stalna izloženost prijetećim sadržajima može stvoriti osjećaj da je svijet opasnije mjesto nego što uistinu jest, što kod djece može dovesti do anksioznosti i nemira“, istaknuo je Dalbello.

NEVJEROJATNO NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...
NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...

Dodao je kako djeca često ne reagiraju samo na pojedinačne događaje, već na ukupni osjećaj nesigurnosti koji se postupno gradi, što može dovesti do kontinuirane tjeskobe te problema sa spavanjem i koncentracijom.

U takvim okolnostima, naglašava se, ključno je djeci osigurati stabilnost, osjećaj sigurnosti i prostor za izražavanje emocija. Roditeljima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova preporučuje se poticanje otvorenog razgovora, pružanje jasnih i dobi primjerenih informacija te izbjegavanje širenja panike.

STIŽU DILJEM ZEMLJE Bivši šef SOA-e za 24sata o dojavama o bombama: 'Ovo je sada već prešlo sve granice...'
Bivši šef SOA-e za 24sata o dojavama o bombama: 'Ovo je sada već prešlo sve granice...'

Dodatni izazov predstavlja izloženost djece velikoj količini neprovjerenih i uznemirujućih sadržaja putem medija i društvenih mreža, što može pojačati osjećaj opasnosti i otežati razlikovanje stvarnih od percipiranih prijetnji.

Iz Centra su pozvali institucije i medije na odgovorno izvještavanje koje neće dodatno poticati strah u javnosti, uz naglasak na važnost provjeravanja informacija i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...
NEVJEROJATNO

NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...

Nakon niza dojava prošli tjedan, i novi je započeo dojavama o bombama. Stigle su na adrese zagrebačkih gimnazija te nekih splitskih i riječkih škola
Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima
EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA

Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima

Najtoplije će biti u na Jadranu, a najsvježije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026