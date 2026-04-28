Stručnjaci o posljedicama: 'Lažne dojave o bombama povećavaju tjeskobu djece'

Lažne dojave o bombama u školama i drugim institucijama, iako neutemeljene, izazvale su zabrinutost među roditeljima, nastavnicima i širom javnosti te mogu imati značajan utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih, upozorili su u utorak iz Psihološkog centra Carpe Diem. Djeca i mladi posebno su osjetljivi na osjećaj nesigurnosti i prijetnje, istaknuto je u priopćenju, a stres ne proizlazi isključivo iz velikih incidenata, već i iz ponavljajućih, manjih uznemirujućih situacija poput učestalih uzbuna, prekida nastave i izloženosti negativnim vijestima.

Voditelj centra Domagoj Dalbello upozorio je kako su ljudi skloni više pažnje pridavati negativnim informacijama, što je osobito rizično za djecu.

„Stalna izloženost prijetećim sadržajima može stvoriti osjećaj da je svijet opasnije mjesto nego što uistinu jest, što kod djece može dovesti do anksioznosti i nemira“, istaknuo je Dalbello.

Dodao je kako djeca često ne reagiraju samo na pojedinačne događaje, već na ukupni osjećaj nesigurnosti koji se postupno gradi, što može dovesti do kontinuirane tjeskobe te problema sa spavanjem i koncentracijom.

U takvim okolnostima, naglašava se, ključno je djeci osigurati stabilnost, osjećaj sigurnosti i prostor za izražavanje emocija. Roditeljima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova preporučuje se poticanje otvorenog razgovora, pružanje jasnih i dobi primjerenih informacija te izbjegavanje širenja panike.

Dodatni izazov predstavlja izloženost djece velikoj količini neprovjerenih i uznemirujućih sadržaja putem medija i društvenih mreža, što može pojačati osjećaj opasnosti i otežati razlikovanje stvarnih od percipiranih prijetnji.

Iz Centra su pozvali institucije i medije na odgovorno izvještavanje koje neće dodatno poticati strah u javnosti, uz naglasak na važnost provjeravanja informacija i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih.