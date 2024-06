Stručnjaci o slučaju silovanja curice: 'Kako je moguće da pet godina nitko nije primijetio?'

Slučaj oca monstruma koji je u pet godina svoju kćer silovao 267 puta, a koji je ovaj tjedan osuđen na 40 godina zatvora, sablaznio je javnost, a posebno onu stručnu iz područja prava i dječje psihologije. Naime, 45-godišnjak je curicu počeo silovati kada je imala pet godina i činio je to jednom u dva tjedna, a zadnjih mjesec dana svaki drugi dan. Sve je počelo u kampu u Šibeniku u kolovozu 2018. godine i trajalo je do sredine svibnja 2023., kada je muškarac uhićen. Majka koja živi u istom kućanstvu je nepokretna, a otac je djevojčici branio svaki socijalni kontakt, čak i sa bakom i djedom po majci koji su živjeli u istoj zgradi. Sutkinja Županijskog suda u Splitu mu je za svako silovanje odrezala pet godina dodavši još tri zbog povrede djetetovih prava, što je ukupno 1338 godina zatvora preinačenih u maksimalnu kaznu koju može dobiti u Hrvatskoj.

Dječja psihologinja Žana Pavlović kaže nam kako je pred djevojčicom dugi period psihoterapije te socijalizacije i da je kod ovakvih teških slučajeva uvijek pitanje koliko će terapija biti učinkovita. Objašnjava kako ovdje ne govorimo samo u fizičkom činu, koji je sam po sebi strašan, već i psihičkom zlostavljanju koje ostavlja nezamisliv trag na razvoj djeteta.

- Riječ je djetetovim formativnim godinama u kojima joj se izmiče tlo pod nogama takvim razarajućim postupcima, i to od strane vlastitog oca. Vjerujem u snagu psihoterapiju, vjerujem u snagu svake osobe kojoj je potrebna, ali djevojčici je sada potrebna i sigurna okolina i snažna podrška bliskih ljudi. Ali, zaista se pitam kako nitko u tih pet godina nije primijetio da se toj djevojčici nešto događa. Meni se to čini nemogućim, da baš nitko ništa nije uočio. Nitko se nitko zapitao zašto joj otac brani socijalne kontakte? Sigurno je povremeno bila bolesna, išla je kod pedijatra, i u školu, možda i u vrtić... I nitko nije ništa posumnjao? Pitam se, jesmo li mi kao društvo toliko otuđili da je postalo normalno da se ne pitamo i pravimo se da nas se baš ništa ne tiče. Obaveza je i škole, pa i prvog susjeda, da prijavi. Ali očito se svi boje prijave, ne da im se provesti dan na policiji i to nije dobro. Možda sam uzaludni optimist, ali voljela bih da kao društvo bolje reagiramo da se spriječe ovakvi slučajevi. Da je zlostavljanje trajalo pet dana ostavilo bi trag, a mi govorimo o pet godina... Ova kazna je svakako dobra poruka. Mislim da su kazne dosad bile preblage kazne i nedovoljne, za što imamo puno primjera – govori nam psihologinja Pavlović.

Da je ovakva kazna, koja još nije zabilježena u hrvatskom pravosuđu dobra poruka slaže se i odvjetnica Doris Košta koja se također pita kako nitko ništa nije primijetio svih tih godina.

- Nemam uvid kako su točno došli do brojke od 267 silovanja, ali ako je to zaista tako, ako je brojka pravilno utvrđena, to je jezivo i 40 godina je malo. Ovo je poruka svima da prema počiniteljima gnjusnih nedjela da kao društvo prema takvima nećemo imati milosti. Nismo do sada imali primjera ovako dugotrajnog perioda povrede djetetovih prava, a ovaj počinitelj svakako zaslužuje kaznu. Taj čovjek očito ima poremećaje u ponašaju i nadam se da je dobio i obavezno liječenje. Sud je, vjerujem, utvrdio da je bio ubrojiv, ali on očito ima neki poremećaj ličnosti. Kazna jest svrha svega, ona generalna je poruka društvu, a specijalna je da utječe na njega. Bilo bi dobro da se tijekom zatvora pokuša utjecati na promjene u njegovoj psihi za koje su očito prisutne – zaključuje Košta.

Podsjetimo, 45-godišnjak je svoju kćer, osim spolnog zlostavljanja, i tukao. Udarao bi je po glavi i trbuhu ako bi bio nezadovoljan zbog nečega što djevojčica ne bi dobro napravila. Također, jednom tjedno bi od nje tražio da se kupa po nekoliko sati i za to vrijeme bi sjedio pored nje i gledao je. Ako ne bi bio zadovoljan kako je oprala neki dio tijela, morala se ponovno kupati. Okrivljenik je bio na čitanju presude, no nije pokazao nikakvu emociju.