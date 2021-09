Mi kao gradska vlast protivimo se praksi da bilo koja gradska ustanova ili institucija traži zabranu kritičkog izvještavanja. Postoje uhodane prakse ako je netko oklevetan. No da je gradska ustanova tražila mjeru zabrane pisanja o ustanovi i ravnateljici, to je presedan.

Izjavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i najavio smjenu upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ali i najavio pokretanje nadzora u toj ustanovi. Prve su to posljedice s kojima se suočava spomenuta gradska ustanova, nakon što je sudskim putem tražila, a zatim i dobila privremenu mjeru zabrane objavljivanja tekstova na portalu H-alter, koji je u proteklim tjednima objavljivao seriju tekstova o uznemiravajućim iskustvima žrtava obiteljskog nasilja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, čija je ravnateljica Gordana Buljan Flander. Tomašević nema ovlasti smijeniti ravnateljicu jer je to u nadležnosti upravnog vijeća.

- Novi članovi upravnog vijeća bit će imenovani u najkraćem mogućem roku i razmotrit će cijelu situaciju, svu dokumentaciju te donijeti odluku i o ravnateljici - rekao je Tomašević i potvrdio da je Grad prije nekoliko dana zatražio internu kontrolu poslovanja Poliklinike, a pozvao je i Ministarstvo zdravstva da napravi stručni zdravstveni nadzor. Ravnateljica Poliklinike Buljan Flander, koja je na tom mjestu od njezinog osnivanja 2002., nije željela komentirati potez gradonačelnika i u njegovoj je ingerenciji,

- Tražili smo načine da zaštitimo uredan, nesmetan i normalan rad poliklinike - kazala je Buljan Flander za Radio Sljeme.

Navodi da je novinarka sustavno pisala neistine i ocrnjivala rad poliklinike čime je stvorena atmosfera nepovjerenja i linča, a neki su roditelji odustali od dolazaka u polikliniku.

- Da sam znala da će to izazvati reakcije i smatrati udarom na slobodu medija pokušala bih naći neki novi način, iako ne znam koji - kaže.

- Ništa ne očekujem, jako sam zadovoljna da će se napraviti kontrola poslovanja, odgovorila je Buljan Flander na pitanje očekuje li svoju smjenu te nastavlja:

- Voljela bih i da se kontrola i prije provela, jer da su majke koje su navodno dale podatke novinarki, tražile kontrolu MInistarstva zdravstva ili nekog stručnog tijela, bila bih sigurno puno zadovoljnija nego kao što je slučaj sada kada se vuče po medijima sa selekcioniranim podacima, bez uvida u cjelokupnu medicinsku dokumentaciju - poručila je.

Skandalozno sudsko rješenje donio je sudac Andrija Krivak, a izazvalo je lavinu reakcija.

'Pisanje o poliklinici je legitimno'

Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske smatraju da je ovdje riječ o opasnom pokušaju cenzure i nedopustivom ušutkivanju medija. Nakon što smo godinama svjedoci brojnih neutemeljenih tužbi protiv novinara, a sve kako bi se zastrašilo i ušutkalo one koji postavljaju pitanja od javnog interesa, napominju kako je ovaj put pravosuđe otišlo korak dalje te samo odlučilo ušutkati medij.

- Takav presedan može biti poguban za slobodu medija u Hrvatskoj - poručuju iz HND-a i iz spomenutog sindikata.

Urednik portala H-alter Toni Gabrić primio je odluku suda, a u društvu novinarke Jelene Jindre sastao se s odvjetnicom kako bi rješenje detaljno analizirali te odlučili o daljnjim pravnim radnjama.

- Principijelno nisam sklon nepisanju, odnosno autocenzuri u smislu izbjegavanja neke teme, a pogotovo sam nesklon eventualnom skidanju tekstova s portala. Smatram da se tu radi o zaobilaznoj cenzuri, koja je zabranjena Ustavom, a sad se zaobilaznim pravnim sredstvima nastoji uvesti - kaže urednik portala H-alter.

Napominje kako je rad Poliklinike legitimna tema, baš kao što je to pisanje o radu Vlade, Sabora ili Europske unije.

- Krenemo li tim putem da sudovi svojim rješenjima zabranjuju novinarima da o nečemu pišu, odnosno ako se uvede takva praksa, vrlo lako možemo doći u situaciju da sutra sud zabrani nekome mediju pisanje o Vladi. Onda je svjetlo ugašeno - kazao je.

Gabrić napominje kako u situacijama u kojima je riječ o grubom kršenju ljudskih prava građani i novinari imaju pravo na neki oblik građanskog neposluha.

- Razmotrit ćemo je li to zaista tako i hoćemo li nešto poduzeti u tom smislu - rekao nam je Gabrić.

Nakon što se godinu i pol bavila ovim temama, sudsko rješenje o zabrani pisanja tekstova o Poliklinici i njezinoj ravnateljici za novinarku Jelenu Jindru je očekivano.

- Privremenim sudskim mjerama i djeca se oduzimaju nenasilnim roditeljima, pa me ne čudi da se neki tekstovi pokušavaju oduzeti na isti način, odnosno novinarima i urednicima pravo na informiranje javnosti o tome što se događa unutar sustava za zaštitu djece i obitelji - rekla je Jindra.

Nakon lavine reakcija koje je izazvala njegova odluka da portalu H-alter zabrani objavljivanje programskih sadržaja “u kojima se iznose informacije koje se odnose na dostojanstvo, profesionalni rad i profesionalna dostignuća” Buljan Flander i Poliklinike, oglasio se i sudac Andrija Krivak.

- Ne mogu komentirati svoju odluku zato što sam sve što sam smatrao da je bitno napisao u obrazloženju. Odluka je podložna žalbi i mislim da će druga strana iskoristiti to svoje pravo i nemam potrebe. Odluke suda se naprosto tako ne mogu komentirati. Ja moram sve što mislim napisati u obrazloženju tako da to svi mogu vidjeti i pročitati. I s tim se onda složiti ili ne složiti, to je stvar na koju sud ne može utjecati, uvijek vam jedna strana nije zadovoljna odlukom - rekao je za portal Index.

Na pitanje je li ikad imao kontakte s Buljan Flander ili Poliklinikom kratko je tek odgovorio kako ne može davati takve izjave jer to nema veze s ovim konkretnim predmetom. Krivak je prije četiri mjeseca imenovan sucem zagrebačkog Općinskoga građanskog suda. Prije tri godine, zahvaljujući Krivakovu prijedlogu ocjene ustavnosti, Ustavni sud ukinuo je odredbu da policajci ne smiju imati tetovaže.

Za ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek neshvatljivo je i neprihvatljivo da se može donijeti odluka kojom se nekome unaprijed zabranjuje da o nečemu piše. Navodi kako se svaki spor vezan za članke u medijima treba rješavati sukladno Zakonu o medijima, dakle demantijem, a ako on nije objavljen ili nije zadovoljavajući, uvijek se može pokrenuti i sudski spor.

- Meni je potpuno neprihvatljivo da bilo tko na bilo kojemu mjestu bilo kojem novinaru ili mediju unaprijed onemogući da o nečemu piše ili govori, meni je to neshvatljivo i neprihvatljivo. Ne mogu vjerovati da je utemeljeno na nekom propisu - poručila je Obuljen Koržinek.