Gordana Buljan Flander komentirala je za Radio Sljeme odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je najavio smjenu upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, nakon sudske odluke koju je nazvao presedanom.

- Ne komentiram to ni na kakav način, to je njegova odluka, njegova ingerencija. Zaista ne bih u to ulazila. Ono što ja znam je da je Poliklinika tražila načine, i ja kao ravnateljica, da zaštitimo uredan, nesmetan i normalan rad poliklinike. Davanje naših podataka novinarki koja je sustavno pisala neistine, sustavno ocrnjivala rad poliklinike, nazvala je serijal sustav za zlostavljanje ili zaštitu djece, a zapravo je najmanje govorila o sustavu. Usmjerena je bila na ometanje rada poliklinike i njezinih djelatnika. Jako puno je bilo reakcija prijetećih, poziva i linč na društvenim mrežama. Neki roditelji su odustali od dolazaka i stvorila se jedna atmosfera nepovjerenja, linča - rekla je.

Kaže da bi možda drugačije reagirala da je znala za drugi način.

- Svakako da sam znala da će to izazvati reakcije i da će se to smatrati udarom na slobodu medija da bi pokušala naći neki novi način, mada ne znam koji. Ili bi i dalje trpila, kao što smo trpili i mjesec i pol prije nego što je zatražena sudska intervencija. Mislim da zaista trebamo njegovati slobodu medija, ali isto tako trebaju mediji i novinari voditi računa ako imaju istinite podatke da ih ne izvrću namjerno. Naravno da mi je žao da je to sad izazvalo tolike otpore među novinarima - izjavila je Buljan Flander

Otkrila je i očekuje li svoju smjenu.

- Ja ništa ne očekujem, jako sam zadovoljna da će se napraviti kontrola poslovanja. Voljela bih i da se kontrola i prije provela jer da su majke koje su navodno dale podatke novinarki, da su tražile kontrolu MInistarstva zdravstva ili nekog stručnog tijela, bila bih sigurno puno zadovoljnija nego kao što je slučaj sada kada se vuče po medijima s nekim selekcioniranim podacima, bez uvida u cjelokupnu medicinsku dokumentaciju.