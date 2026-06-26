Stručnjaci upozoravaju: Romobil može biti opasan za djecu! Evo što je dozvoljeno, a što kažnjivo

Pogibija maloljetnika (14) iz Metkovića nakon pada s električnog romobila posljednji je bolni podsjetnik na činjenicu koliko oni mogu biti opasni, osobito kad se prilikom upravljanja ne poštuju prometni propisi. Podsjetimo, dječak je 22. lipnja 2026. oko 14.25 sati u Metkoviću na nerazvrstanoj cesti pao s električnog romobila. Budući da nije imao kacigu, pri padu je teško ozlijedio glavu i život mu je bio ugrožen. Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i intenzivnom liječenju u SKB-u Mostar, od posljedica ozljeda preminuo je 24. lipnja u noćnim satima.

- Ono što bismo željeli apelirati, upozoriti, da se električni romobili ne kupuju djeci kao dar, pogotovo ne onoj mlađoj od 14 godina. To nije prikladno sredstvo za dijete, kupnjom zapravo ne pomažete svojem djetetu nego ga dovodite u neposrednu opasnost - mogli smo jučer čuti iz policijskih redova i od pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić.

Krešimir Mišić, voditelj Službe prometne policije Policijske uprave zagrebačke, pojasnio nam je što je dozvoljeno, a što nije te što o upravljanju električnim romobilima kaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

- Električni romobili su dio osobnih prijevoznih sredstava. Važno je znati njihove karakteristike, a to je da su, prema tvorničkim postavkama, snage električnog motora do 0,6 kW, odnosno njihova tvornička brzina ne bi trebala prelaziti 25 km/h. Svi oni električni romobili koji imaju takve tvorničke postavke da mogu prelaziti brzinu od 25 km/h nisu legalni, odnosno ne smiju se koristiti na javnim površinama - rekao je Mišić.

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Sve one romobile čija tvornička brzina prelazi 25 km/h policajci mogu privremeno oduzeti, a sud može narediti i trajno oduzimanje.

Djeca do 14 godina uopće ne smiju voziti električne romobile, a ostali smiju voziti samo one kojima tvornička brzina ne prelazi navedenih 25 km/h i snaga ne prelazi 0,6 kW. Namijenjeni su isključivo za prijevoz jedne osobe. Vožnja dviju osoba na jednom romobilu strogo je zabranjena i iznimno opasna zbog gubitka ravnoteže.

Mišić je pojasnio i po kojim se površinama električni romobili mogu kretati.

- To su prvenstveno biciklističke staze ili trake na mjestima na kojima postoje, naravno. Na mjestima na kojima ne postoje biciklističke trake ili staze, električni romobil može se kretati nogostupima, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka, uz maksimalan oprez kako ne bi svojim kretanjem ugrozili kretanje pješaka - rekao je Mišić.

Po nogostupu se romobil smije voziti brzinom čovječjeg hoda (do 5-6 km/h). Kazne za nepridržavanje ovih propisa kreću se od 60 do 130 eura.

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Zabranjeno je voziti električni romobil po kolniku, odnosno cesti, a prilikom vožnje romobila obvezno je nošenje kacige. Za vožnju bez kacige kazna je 30 eura.

- Ove godine u prvih pet mjeseci zagrebačka policija zabilježila je 59 prometnih nesreća s električnim romobilima, što je možda pet posto više nego prošle godine. Ono što je simptomatično i što je važno reći jest to da je gotovo svaka ta nesreća bila s ozlijeđenim osobama. Ako doživite prometnu nesreću s električnim romobilom, vrlo je velika vjerojatnost da ćete biti lakše ili teže ozlijeđeni - kazao je Mišić.

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić na konferenciji za novinare istaknula je da su tijekom prošle godine, prema službenim podacima, maloljetnici za volanima prouzročili 138 prometnih nesreća. Upitana treba li poboljšati normativni okvir u odnosu na e-romobile, upozorila je da se u pojedinim europskim zemljama već pooštravaju pravila.

- Još jedan problem kod vožnje električnih romobila je taj što mnoga djeca imaju slušalice tijekom vožnje i time se dodatno izlažu rizicima - poručila je.

I za taj prekršaj zakonom je predviđena kazna od 30 eura.

Neke europske zemlje, poput Italije, nedavno su uvele registracijske tablice i osiguranja za električne romobile. Upitali smo sudskog vještaka i stručnjaka za promet što misli o tome i kako podignuti sigurnost u prometu električnih romobila.

- Naša gradnja staza za bicikle i romobile napreduje vrlo sporo, a po gradovima kao što je Zagreb imamo već tisuće biciklista i romobilista. Drugi problem je što nema nikakve kontrole. Policajac pješak neće stići romobilista koji krši propise jer ne može trčati tako brzo. Ne može ga stići ni policajac u službenom vozilu jer se on kreće kolnikom i ne može ga pratiti po biciklističkoj stazi. Dakle, rješenje bi bile policijske patrole na istim takvim vozilima - smatra.

Nije za to da policija zaustavlja i provjerava svakog biciklista i romobilista, ali smatra da one koji rade teške prekršaje i ugrožavaju sigurnost svakako treba strogo kažnjavati.

Za uvođenje registracije kaže da je nepopularna metoda, no vjeruje da ćemo ih jednom morati uvesti, kao i police osiguranja jer se u praksi događaju slučajevi da osoba na romobilu naleti na pješaka i pobjegne.

- U takvim bi slučajevima registracija pomogla policiji pronaći vozilo i počinitelja - dodaje.