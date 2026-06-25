Preminuo mladić (15) koji je kod Metkovića pao s romobila...

Preminuo je mladić (15) iz okolice Metkovića koji je u utorak pao s romobila, doznaju neslužbeno 24sata iz PU dubrovačko-neretvanske.

Podsjetimo, dječak je teško ozlijeđen nakon pada s romobila, a u bolnici je ustanovljeno kako je riječ o ozljedama opasnim po život.

Doktori iz Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru borili su se za njegov život javlja dubrovackidnevnik.net.hr, ali nisu ga uspjeli spasiti.

Kako su mediji ranije objavili, skupina djece navodno se igrala u blizini kanala u okolici Metkovića. Jedno od djece na mjesto okupljanja dovezlo se električnim romobilom, nakon čega su se dječaci međusobno izmjenjivali u vožnji.

Kada je na red došao 15-godišnjak, krenuo je romobilom, no ubrzo je izgubio nadzor nad vozilom te pao na kolnik.