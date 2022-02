Danas je puno jednostavnije onesposobiti neprijatelja jednim cyber napadom nego poslati na njega 500 tenkova ili 100 aviona, priča nam to stručnjak za informacijsku sigurnost kad smo ga pitali što je to cyber ratovanje. Uz dramatično stanje iz Ukrajine koje možete pratiti ovdje, cyber ratovanje ostavlja puno manje tragova, no s nimalo manjim posljedicama.