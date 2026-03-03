Stručnjak: 'Iran je svjesno ovaj sukob proširio. Odgovara im eskalacija rata šireg prostora'

Najsavršeniji ratni planovi prestaju onog trenutka kada je ispaljen prvi metak, izjavio je vojni analitičar Marinko Ogorec u razgovoru za HRT. Smatra da je odgovor Irana na američko-izraelske napade bio očekivan, ali razmjeri širenja sukoba na susjedne zemlje predstavljaju novu i opasnu fazu rata.

Iako se znalo da se u regiji nalaze američke vojne baze, iranski napadi zahvatili su šire područje, uključujući ciljeve izvan vojnih instalacija. U međuvremenu je pogođen i Bejrut, a Izrael je otvorio mogućnost i kopnenog ulaska u Libanon.

- Smatram da je Iran svjesno proširio sukob na prostor Perzijskog zaljeva.Iranci su u situaciji da im trenutačno odgovara eskalacija na širi prostor Bliskog istoka – rekao je.

Prema njegovoj procjeni, Teheran pokušava uvući što veći broj država u sukob kako bi promijenio ravnotežu snaga. Napominje da je iransko vodstvo bilo obezglavljeno u prvim minutama borbenih djelovanja, što je dovelo do početnih, parcijalnih i nepovezanih odluka, no ostaje pitanje hoće li se uspjeti konsolidirati.

- Sukob više nije ograničen na SAD, Izrael i Iran. Prema dostupnim informacijama, dronovi i rakete padali su u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Kataru, Omanu, Libanonu, na Cipru i u Jordanu. Procjenjuje se da je u sukob na različite načine uključeno oko 13 država - istaknuo.

Grčka je poslala vojnu pomoć Cipru, dok su Velika Britanija, Francuska i Njemačka, prema navodima, na korak od aktivnijeg uključivanja. Francuska je nosač zrakoplova Charles de Gaulle uputila u Sredozemlje.

– Sve to vodi prema velikom ratu. Nadam se da do toga neće doći, ali rizik eskalacije je realan, upozorava Ogorec.

Ogorec ističe da Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama odgovara brz završetak sukoba, dok Iranu odgovara njegovo produljenje. Što sukob bude dulje trajao, to će situacija za Izrael i zapadne saveznike biti nepovoljnija, ocjenjuje.