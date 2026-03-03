Izrael pojačava vojne položaje u Libanonu zbog Hezbolaha

Izrael je poslao dodatne snage u južni Libanon, objavila je u utorak njegova vojska. "Želim naglasiti da ovo nije manevar, kopnena ofenziva niti išta slično. Riječ je o taktičkoj mjeri sprječavanja napada Hezbolaha”, objavio je glasnogovornik vojske Nadav Shoshani. "Postoji stvarna mogućnost da bi oni mogli eskalirati svoje operacije protiv nas”, dodao je Shoshani. Odbio je reći koliko je točno izraelskih vojnika raspoređeno u susjednoj zemlji. Izraelske snage dosad su bile stacionirane na pet položaja u južnom Libanonu, a sada su zauzele dodatne položaje u blizini granice.

Shoshani je pojasnio da je riječ o strateškim lokacijama s kojih se vide izraelska naselja. Hezbolah bi ih mogao koristiti za izravno granatiranje stambenih područja ili pokušaje infiltracije, dodao je.

"Upravo zato tamo raspoređujemo postrojbe, kako bismo osigurali da nemaju priliku to učiniti”, rekao je Shoshani.

Ministar obrane Israel Katz objavio je da su potez odobrili i on i predsjednik vlade.

"Premijer Benjamin Netanyahu i ja ovlastili smo Izraelske obrambene snage da zauzmu i osiguraju dodatne strateške položaje u Libanonu kako bi spriječili napade na izraelske pogranične zajednice”, kazao je.

Libanonski militantni pokret Hezbolah je u znak odmazde zbog izraelsko-američkog napada na Iran ispalio nekoliko raketa na Izrael i time otvorio još jednu frontu sukoba. Izrael je odgovorio zračnim napadima na položaje pokreta, uključujući u glavnom gradu Bejrutu.