Stručnjak iz policije: 'Od petardi najviše stradavaju djeca, može doći i do smrtnih posljedica'

Blagdansko vrijeme i ove godine, unatoč neprestanim apelima i zakonskim zabranama, ponovno donosi opasnost od pirotehnike, a najčešće su žrtve upravo djeca. Teške opekline, amputirani prsti i oštećenja vida samo su neke od strašnih posljedica koje ostaju za cijeli život, a slučajevi teških ozljeda i dalje se ponavljaju, piše HRT.

Na destruktivni potencijal ovih pirotehničkih sredstava upozorio je i izv. prof. prim. dr. sc. Nado Bukvić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka.

- To su TNT dinamiti. To su praktički mini eksplozivi koji ostavljaju teške posljedice - izjavio je te opisao stravične slučajeve s kojima se u svojoj praksi susretao, poput šake na kojoj je izgubljen palac, kažiprst i treći prst, a uz to je naglasio kako se čak ni nakon rekonstrukcije šake nikada ne može u potpunosti vratiti normalna funkcija. Sve to, kako je naglasio, dogodi se u samo nekoliko trenutaka nepažnje, neznanja ili dječje znatiželje.

- Vidio sam puno puta djecu koja su ostala bez cijele šake, tri ili četiri prsta, ozljede drugih organa, posebno velike opekline po otvorenim dijelovima tijela, ali od svega najgore su amputacijske ozljede - ispričao je.

Odgovornost, prema njegovu mišljenju, leži na cijelom društvu, no ključnu ulogu u svemu imaju roditelji, njihova je odgovornost najvažnija.

Policija ponavlja kako pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, u koje se ubraja većina petardi i raketa, mogu kupovati isključivo oni stariji od 18 godina, i to samo u specijaliziranim prodavaonicama, a djeci mlađoj od 14 godina korištenje je u potpunosti zabranjeno.

- Roditelji ili skrbnici bit će sankcionirani prekršajno, a kazne se kreću od 130 do 390 eura. Također kazne su propisane i za pravne osobe i obrtnike ako prodaju pirotehnička sredstva djeci - poručuje Tatiana Filipović iz PU primorsko-goranske. Riječka je policija tijekom prošlogodišnje akcije 'Mir i dobro' zaplijenila vie od 700 komada pirotehnike i 50 komada streljiva, a četiri su osobe ozlijeđene.

Opasnosti su svjesni i građani pa je tako Andrej Briščik iz Rijeke poručio kako ne kupuje petarde jer su posljedice ozljede i galama, a Marijan Poljak iz Slavonskog Broda smatra kako je odgovornost isključivo na roditeljima.

Tijekom svojeg gostovanja u središnjem Dnevniku HRT-a, Tomislav Vukoja, voditelj Protueksplozijske službe u Ravnateljstvu policije, naglasio je kako opasnost vreba i od one pirotehnike koja sadrži malu količinu eksploziva.

- Dovoljno je 5 do 10 grama eksplozivne smjese da ozlijedi prst, ali dovoljna je i jako mala količina ako je riječ o očima. Dovoljno je gram ili dva da izazovu opekline i tešku ozljedu očiju - upozorio je.

Nadodao je također kako je glavni uzrok ozljeda nezrelost, pogotovo s obzirom na statistiku koja upućuje na to da su djeca najčešći korisnici.

- Dvije trećine ozlijeđenih su djeca, znači osobe mlađe od 18 godina. Očito je tu u pitanju i neiskustvo, oni ne mogu shvatiti zbog svoje dobi posljedice svojeg eksperimentiranja. Tu su možda i junačenje pred vršnjacima, svakako neiskustvo. Spominjao sam prije emisije dva slučaja ove godine, u zadnjih dvadesetak dana, gdje su roditelji kupili djeci. Policijski službenici su zaustavili djecu, a roditelj je rekao u policijskoj postaji, ja sam mu kupio i ja mu to dopuštam.

Djeca mlađa od 14 godina, dakle, put do pirotehnike često pronalaze uz pomoć roditelja ili kupnjom preko interneta, bez znanja roditelja.

- Spominjao sam i onaj slučaj u Dugavama početkom 12. mjeseca, gdje je dječak od 10 godina imao veliku petardu sa 100 grama eksplozivne smjese. On je to naručio preko interneta - rekao je te dodao kako policija gasi domaće stranice, no kupnja se najčešće obavlja preko onih slovenskih.

Činjenicu da je crno tržište aktivno potvrđuju i nedavne policijske akcije, poput one koja je prije dva dana provedena u Splitu kada je zaplijenjena golema količina ilegalne pirotehnike, preko 10 000 komada, a snaga nekih od pronađenih sredstava izuzetno je zabrinjavajuća. Osim u Splitu, zapljene su provedene i kod Kutine te u Zagrebu.

- U sva tri slučaja su nađene velike petarde kojih prošle godine nismo imali u zapljenama. Radi se o petardama koje imaju 100 pa čak i 200 do 250 grama eksplozivne smjese. Nažalost, eksplozija takve petarde u rukama osobe izaziva smrtne posljedice - upozorio je Vukoja.

Iako se do iduće godine najavljuje uvođenje strožih zakona, Vukoja ističe kako same zabrane ne daju rezultate, već kako je ključ u edukaciji.

- Dvije trećine je ozlijeđenih od petardi. Velika većina sadašnjih zapljena je od petardi. Petarde su zabranjene zadnjih pet godina. I je li zabrana rezultirala smanjenjem ozljeda? Nije. Moramo svakako edukativno djelovati, ali djelovati i preventivno i represivno - zaključio je.