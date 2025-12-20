Obavijesti

ŠOK U DARUVARU

Pucao u parku u Daruvaru iz signalnog pištolja i uznemirio građane, privela ga je policija

Piše Julia Očić,
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Zahvaljujući odgovornoj i savjesnoj reakciji građana događaj je pravodobno prijavljen policiji, a upravo je takva suradnja građana i policije od iznimne važnosti za očuvanje javnog reda i mira

U Julijevom parku u Daruvaru u petak je intervenirala policija nakon što je muškarac (48) nezakonito koristio signalni pištolj i iz njega ispalio više hitaca. Naime, riječ je o robi koja se prema važećim propisima ubraja u oružje "C" kategorije, a muškarac je nakon toga nosio spomenuti signalni pištolj po parku na način kojim je uznemiravao građane, držeći ga u ruci tako da bude vidljiv drugim osobama, javljaju iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Zahvaljujući odgovornoj i savjesnoj reakciji građana događaj je pravodobno prijavljen policiji, a upravo je takva suradnja građana i policije od iznimne važnosti za očuvanje sigurnosti, osobito u središtima gradova i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

Nakon zaprimljene dojave i opisa osobe, policija je muškarca zatekla u Ulici Antuna Mihanovića, a pritom su prilikom provjere identiteta i pregleda osobe zbog osnovane sumnje da kod sebe posjeduje oružje nad njim upotrijebili sredstva prisile. Pregledom muškarca signalni pištolj pronađen je u džepu njegovih hlača, a muškarac je uhićen i priveden u policijsku postaju gdje mu je alkotestom utvrđeno 1,27 promila, nakon čega su ga smjestili u posebnu prostoriju za zadržavanje uhićenih osoba.

Policija je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (upotrebe oružja na javnom mjestu, nošenja oružja na način kojim se uznemiruju građani, nošenja oružja pod utjecajem alkohola iznad 0,50 g/kg te neprijavljivanja oružja "C" kategorije u propisanom roku) protiv muškarca podnijela optužni prijedlog, nakon čega je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru. Nakon saslušanja rješenjem suda pušten je na slobodu.

PRAVI MISTERIJ Kako je nestao pištolj iz sefa pulskog suda? 'Za taj slučaj se zna još od siječnja ove godine'
Kako je nestao pištolj iz sefa pulskog suda? 'Za taj slučaj se zna još od siječnja ove godine'

Policija je još jednom zahvalila građanima na odgovornoj reakciji te pozvala građane da i u budućnosti prijavljuju svako ponašanje koje ugrožava njihovu sigurnost kako bi policija mogla pravodobno reagirati i spriječiti moguće teže posljedice.

Također su podsjetili građane da je svako neovlašteno i neprimjereno korištenje oružja, uključujući i oružje "C" kategorije, zakonom zabranjeno i kažnjivo, osobito na javnim mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi. Nošenje i uporaba oružja pod utjecajem alkohola predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost građana.

Istaknuli su također kako su pravodobne dojave građane ključne za sprječavanje opasnih situacija i očuvanje javnog reda i mira.

