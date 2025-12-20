Pucao u parku u Daruvaru iz signalnog pištolja i uznemirio građane, privela ga je policija

U Julijevom parku u Daruvaru u petak je intervenirala policija nakon što je muškarac (48) nezakonito koristio signalni pištolj i iz njega ispalio više hitaca. Naime, riječ je o robi koja se prema važećim propisima ubraja u oružje "C" kategorije, a muškarac je nakon toga nosio spomenuti signalni pištolj po parku na način kojim je uznemiravao građane, držeći ga u ruci tako da bude vidljiv drugim osobama, javljaju iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Zahvaljujući odgovornoj i savjesnoj reakciji građana događaj je pravodobno prijavljen policiji, a upravo je takva suradnja građana i policije od iznimne važnosti za očuvanje sigurnosti, osobito u središtima gradova i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

Nakon zaprimljene dojave i opisa osobe, policija je muškarca zatekla u Ulici Antuna Mihanovića, a pritom su prilikom provjere identiteta i pregleda osobe zbog osnovane sumnje da kod sebe posjeduje oružje nad njim upotrijebili sredstva prisile. Pregledom muškarca signalni pištolj pronađen je u džepu njegovih hlača, a muškarac je uhićen i priveden u policijsku postaju gdje mu je alkotestom utvrđeno 1,27 promila, nakon čega su ga smjestili u posebnu prostoriju za zadržavanje uhićenih osoba.

Policija je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (upotrebe oružja na javnom mjestu, nošenja oružja na način kojim se uznemiruju građani, nošenja oružja pod utjecajem alkohola iznad 0,50 g/kg te neprijavljivanja oružja "C" kategorije u propisanom roku) protiv muškarca podnijela optužni prijedlog, nakon čega je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru. Nakon saslušanja rješenjem suda pušten je na slobodu.

Policija je još jednom zahvalila građanima na odgovornoj reakciji te pozvala građane da i u budućnosti prijavljuju svako ponašanje koje ugrožava njihovu sigurnost kako bi policija mogla pravodobno reagirati i spriječiti moguće teže posljedice.

Također su podsjetili građane da je svako neovlašteno i neprimjereno korištenje oružja, uključujući i oružje "C" kategorije, zakonom zabranjeno i kažnjivo, osobito na javnim mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi. Nošenje i uporaba oružja pod utjecajem alkohola predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost građana.

Istaknuli su također kako su pravodobne dojave građane ključne za sprječavanje opasnih situacija i očuvanje javnog reda i mira.