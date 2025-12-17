Istarska policija uhvatila djecu kako pale petarde: Roditelji će dobiti prijavu i platiti kaznu

Istarska policija zabilježila je nove slučajeve korištenja neovlaštenog korištenja pirotehnike od strane djece. Policija je jučer poslijepodne u Poreču zatekla troje djece koji su koristili pirotehnička sredstva, a u Pazinu je zatečeno dijete kako pali pirotehničko sredstvo. Protiv roditelja slijedi pokretanje prekršajnog postupka i dostava obavijesti Zavodu za socijalni rad.

Iz policije podsjećaju građane kako je prodaja i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 zabranjena za osobne potrebe građana. Preostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina od 15. prosinca do 1. siječnja u ovlaštenim prodavaonicama, a njihova uporaba dozvoljena je samo građanima starijim od 18 godina i to isključivo u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Radi se o raketama i boxovima - kutijama s vatrometom koje ulaze u razred F2 i F3.

Opasnost u dječjim rukama

- Upozoravamo da pirotehnička sredstva nisu igračke te apeliramo na roditelje da ih ne kupuju djeci. Pirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati ozljede, požare, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi - poručuju iz policije te upozoravaju roditelje i skrbnike da će u slučaju ako policija zatekne djecu u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, ako je dijete mlađe od 14 godina, upravo odrasle osobe odgovarati za te prekršaje.

Djeca mlađa od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva. Maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1 (bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.).

Za roditelje i skrbnike djece koja koriste pirotehnička sredstva sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima i proizvodnji i prometu oružja propisana je novčana kazna od 130 do 390 eura, dok pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu biti kažnjeni od 1.320 do 3.980 eura, a policija dostavlja i obavijest o navedenom događaju nadležnom Zavodu za socijalni rad poradi poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti.