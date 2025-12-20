Petarde, rakete, vatrometi. Evo što su sve našli u kući u Dubravi

U sklopu Operativne akcije „Mir i dobro“, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke otkrili su osobu osumnjičenu za nezakonitu prodaju pirotehničkih sredstava putem društvenih mreža.

Operativnim radom policija je utvrdila identitet osumnjičenog te lokaciju kuće na području Dubrave u kojoj je skrivao pirotehniku. Na temelju naredbe Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, jučer je provedena pretraga kuće i drugih prostora koje koristi 29-godišnjak.

Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su i oduzeli ukupno velik broj raznih pirotehničkih sredstava. Među njima je bilo 1.535 komada petardi kategorije F2, čija nabava, posjedovanje i uporaba nisu dopušteni građanima za osobne potrebe, kao i 25 komada pirotehničkih raketa F2 kategorije te tri paketa vatrometa iste kategorije. Za navedena pirotehnička sredstva osumnjičeni nije predočio dokumentaciju o porijeklu, a ista je nudio građanima na prodaju.

Foto: PUZ

Osumnjičeni je uhićen te uz optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Sud ga je pravomoćnom presudom proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 3.050 eura, kao i mjeru trajnog oduzimanja zaplijenjenih pirotehničkih sredstava.