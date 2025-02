Stručnjak: 'Ne očekujem obrise mirovnog plana u Münchenu'

Obrisi budućeg mirovnog sporazuma za Ukrajinu mogli bi se nazrijeti ovoga vikenda, kad se u Münchenu okupljaju svjetski politički i vojni čelnici, i to nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump uznemirio saveznike kad je razgovarao s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom i najavio početak pregovora o miru. Konferencija se odvija u posebno osjetljivom trenutku, neposredno nakon što je povratak Trumpa na vlast ponovno pokrenuo nagađanja o mirovnim pregovorima o okončanju ruske invazije pokrenute u veljači 2022. Skup koji traje do nedjelje bit će platforma za razgovore o budućnosti Ukrajine, uključujući susret američkog potpredsjednika JD Vancea i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji ustraje u tome da SAD, Europa i Ukrajina moraju imati zajednički stav prije razgovora s Moskvom. Europska unija upozorila je Washington da se dogovor s Putinom ne može postići iza leđa "Starog kontinenta" i na skup šalje najviše briselske dužnosnike. Organizatori ne pozivaju Rusiju od početka invazije 2022., no Trump je, ne navodeći pojedinosti, najavio da će se u u Münchenu sastati američki i ruski dužnosnici te da je na razgovore pozvana i Ukrajina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da dosadašnji razgovori s Donaldom Trumpom nisu dovoljni za oblikovanje mirovnog plana te da su signali iz Amerike snažni, ali raznoliki. Poručio je i da Ukrajina nikad neće priznati okupirane teritorije kao ruske i da ostaje privržena NATO-u.

- Vjerujemo u sigurnosna jamstva NATO-a. Mislim da je to najjeftinija opcija za sve - rekao je Zelenski navodeći da Europa mora ostati jedinstvena u podršci Ukrajini. Stručnjak za međunarodne odnose Denis Avdagić ne očekuje nikakve obrise budućeg mirovnog sporazuma i stava je da će se na skupu dobiti pojašnjenje što je cilj Donalda Trumpa, ali to ne znači, navodi, da će na kraju biti provedeno.

- Bez obzira na sve bombastične najave, to meni ne znači puno. Gledam sve prvenstveno percepciju Trumpa i Putina koji u bilo kakvim pregovorima žele ispasti moćni, dominantni, pobjednički... To je taj sukob koji će se u nekom trenutku dogoditi. Kremlj vodi iskusni bivši obavještajac, a Ameriku čovjek koji smatra da je 'dealmaker' (osoba koja sklapa dogovore) - rekao je Avdagić. Naveo je kako su do sada stizale raznolike i konfuzne poruke iz Amerike.

- Mislim da je Trumpova ideja prvenstveno da šokira sve. Nitko ne zna što je njegov stvarni plan. Uključuje li to da Ukrajina ostane bez teritorija ili ne. Može se reći da Trumpu neke stvari nisu uopće bitne, ali finese mogu drastično promijeniti svijet u kojem živimo, ali i poziciju Europe - rekao je Avdagić. Navodi i zašto je stava da nećemo dobiti nikakve obrise mirovnog sporazuma.

- Mislim da je jednostavno prerano i da sam Trump nije sklon da se sve razotkrije - rekao je Avdagić.