Stručnjak o napadu na Trumpa: 'Tenzije će se još povećati, sad je društvo duboko polarizirano'

Kod organizacija visokorizičnih skupova na kojima sudjeluju štićene osobe temeljito se provjerava lokacija, uključujući i šahte, prozore, vrata, objekte generalno, pa i eventualne problematične osobe koji žive u njima. Kako se dogodio propust teško je komentirati, posebno jer nam nisu poznati svi detalji. Ovdje govorimo o bivšem američkom predsjedniku i aktualnom kandidatu republikanaca na predizbornom skupu, i to je situacija iznimno visokog rizika. Općenito govoreći, pri osiguranju uvijek postoje neke problematične točke, ali štićene osobe bi trebale biti pokrivene od svih dominantnih punktova s kojih prijeti opasnost i s kojih se može pucati ne samo s osobnim naoružanjem nego i s onim koji ima puno veći domet. U ovoj situaciji govorimo o napadu s krova obližnje zgrade, a takve zgrade kao i svi ti krovovi bez obzira na udaljenost, sigurnosnim službama trebale bi biti iznimno interesantne i shodno s tim, provjerene. Kako je netko uspio proći do krova zasad ne znamo, ali istraga će sigurno otkriti gdje je nastao propust – kaže nam Tonći Prodan, stručnjak za sigurnost, diplomirani kriminalist i doktor političkih znanosti.

Dodaje kako su sve službe brzo reagirale i neutralizirale napadača, no to je ipak nekakav 'post festum'. Takve stvari se, smatra, ne bi smjele događati baš kao ni napad na slovačkog premijera Roberta Ficu koji je također bio meta atentata sredinom svibnja ove godine.

- Ovdje bi trebao biti naglasak na prevenciji. Vjerujem da će kampanja u SAD-u ubuduće biti puno bolje osigurana. Problem je što je američko društvo duboko polarizirano, a i sam Trump je kontroverzan i ima huškačku retoriku. Što je bio motiv napadača pokazat će istraga FBI-ja. Očekivano je da će ubuduće tijekom kampanje biti puno tenzija i da će se i retorika samog Trumpa još više pooštriti, čak bi se usudio reći će ovu situaciju iskoristiti u kampanji. Prisjetimo se samo napada na Kongres, Trump je sam pridonio tom događaju i podijelio narod. To je bio presedan, posebno ako na SAD gledamo kao na kolijevku demokracije. Za taj napad nitko nije bio spreman – objašnjava nam Prodan osvrćući se na još jednu važnu činjenicu.

Trump rushed from rally after gunfire rings out | Foto: Reuters TV



- U Americi je oružje dostupno i to sigurnosnim službama sigurno ne olakšava situaciju, a lako je dostupno i takozvano "crno oružje". U drugim državama zakoni o oružju puno su restriktivniji i vi morate imati jako dobar razlog zašto biste dobili dozvolu da posjedujete oružje – kaže nam Prodan koji smatra da će ovaj atentat obilježiti političku kampanju te da će Trump situaciju okrenuti u svoju korist. Prema do sada poznatim informacijama, 20-godišnji napadač Thomas Matthew Crooks je na popisu u bazi podataka u Pennsylvaniji bio registriran za glasovanje kao republikanac. Ove bi godine prvi put mogao na izbore. No, zapisnik Savezne izborne komisije pokazuje i kako je Thomas Crooks dao 15 dolara odboru za političku akciju demokratskog usmjerenja pod nazivom Progressive Turnout Project u siječnju 2021. godine, baš u vrijeme kad je bio napad na Kapitol.

Prodan smatra kako huškačka retorika koju prakticira Trump može smetati ne samo pristašama demokratskih načela, već i onima koji su skloni republikanskoj opciji.

- Očito je riječ o mladom i radikaliziranom čovjeku, a istraga će pokazati je li možda imao i neke određene mentalne probleme. Teško je govoriti o motivima, netko možda samo želi slavu. Ne želim ulaziti u teorije zavjere, ali postoje i takozvana insinuirana kaznena djela. Kod istraga ništa nije isključeno. Mi u ovom trenutku ne znamo je li imao pomagača, i stoji li iza njega neka organizacija, no on je sigurno ostavio tragove u komunikaciji. Neobičan je taj kut pod kojim je Trump pogođen, i možemo zaključiti da je dobro i prošao. Ono što slijedi je temeljita analiza događaja, njegova rekonstrukcija, balistička istraživanja, kao i ona politička – zaključuje Prodan.