Zvijezde dale podršku Trumpu: 'Kada pokušate ubiti Božje anđele, to ih samo čini većima!'

Krv na licu i šaka u zraku, prizor je to bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa čiji su skup u Pennsylvaniji prekinuli pucnjevi. Trump je u subotu ustrijeljen u uho, a vlasti to tretiraju kao pokušaj atentata. Napadač je ubijen, a poginuo je još jedan član skupa.

Atentat na Trumpa: Identificirali su napadača. Trumpova kampanja ide dalje

Napad na Trumpa kometirali su brojni svjetski političari, aktualan predsjednik SAD-a, Joe Biden, kao i oni bivši. Oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je poručio da je 'političko nasilje najveća opasnost za demokraciju' te osudio napad i poželio Trumpu brz oporavak.

No na društvenim mrežama oglasile su se i brojne strane zvijezde. Poznati reper 50 Cent je na svojem Instagramu objavio nekoliko fotografija vezanih uz napad na Trumpa. Jedna od njih je i fotografija koja je već sada ušla u povijest, s Trumpovom šakom u zraku. Nakon toga je objavio i fotomontažu naslovnice svog albuma 'Get Rich or Die Trying' na kojoj je fotošopirana glava bivšeg predsjednika.

Model Amber Rose također je na društvenim mrežama podijelila fotografiju Trumpa sa šakom u zraku i krvavim licem, a iako nije stavila opis, ispod fotografije joj se javio Donald Trump Jr. koji je poručio: 'Ne prestajemo s borbom!'

Rose se oko Trumpa oglasila i u Instagram Storyju gdje je podijelila objavu Elona Muska s društvene mreže X koji je napisao da podržava bivšeg predsjednika te se nada da će se brzo oporaviti. Također je podijelila i fotografiju naslovnice albuma 50 Centa.

Na mreži X se oglasila i Caitlyn Jenner te poručila da se moli za Trumpa.

Logan Paul, američki influencer i hrvač, napisao je na društvenim mrežama kako se nada da su svi dobro.

- Preživjeti pokušaj atentata za samo nekoliko milimetara, a onda zaustaviti svoje zaštitare kako bi mogao podignuti šaku i prkositi smrti je najjača stvar koju sam vidio u životu - poručio je. I njegov brat, također influencer, Jake Paul, oglasio se na društvenim mrežama.

- Kao da nije dovoljno jasno za koga Bog želi da pobjedi. Kada pokušate ubiti Božje anđele i spasitelje, to ih samo čini većima - napisao je, a zatim u drugoj objavi dodao da se moli za mir i blagostanje u svijetu te da smatra da je Trump najbolja šansa da se to postigne.

- Čuvao nas je od ratova. Trebamo Trumpa - poručio je.

I američki glazbenik Kid Rock poslao na društvenim mrežama poruku podrške Donaldu Trumpu.