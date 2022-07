Stručnjak o napadu psine u Egiptu: 'U Jadran povremeno dolaze 3 vrste opasne za ljude'

U zadnje vrijeme u Egiptu su se događali od strane morskog psa oblokrilca. Prema tome, moguće je da je ta vrsta prouzročila i ovaj napad. Pretpostavljam da bi sljedećih dana egipatske vlasti s obzirom na tip ozljeda žrtve mogle zaključiti o kojoj vrsti je riječ, objasnio je hrvatski stručnjak za morske pse Alen Soldo.

Žena (68) preminula je u kolima hitne pomoći nakon što ju je napao morski pas u turističkom naselju u Sharm El Sheikhu. Morski pas joj je otkinuo ruku i nogu, a žena je očajnički plivala do obale. Sve su promatrali prestravljeni posjetitelji.

Napadi u Hrvatskoj

U Jadranu je u posljednjih 150 godina zabilježeno 11 smrti kupača od napada morskog psa. Zadnji smrtonosni napad bio je 1974. godine. U Lokvi Rogoznici kod Omiša velika bijela psina od 5 metara je zgrabila 21-godišnjeg Nijemca Rolfa Schneidera.

- Zadnji zabilježeni napad u Hrvatskoj je bio 2008. godine. Podvodnog ribolovca je napala velika bijela psina. Ribolovac je sa sobom vukao ribu pa je za pretpostaviti da je napad bio zbog pokušaja otimanja ribe. Ribolovac je nastradao, a na sreću je preživio napad - naglasio je stručnjak Soldo.

Hrvatska je sigurna

Iako su napadi morskih pasa zabilježeni kod nas, Jadran je u kategoriji mora koji su 'posve sigurni za kupanje'.

- U Jadranu stalno žive ili povremeno borave 34 vrste morskih pasa. Normalno je da ćete na moru vidjeti morske pse jer to je njihovo prirodno stanište. 99.99 posto ljudi u Republici Hrvatskoj nikada neće uživo vidjeti morskog psa. Kod nas je desetljećima dolaze tri vrste koje su potencijalno opasne za ljude. One ne žive stalno u Jadranu nego povremeno zalaze. To su velika bijela psina, psina dugonosa i atlantska psina. Kod nas nikad nije zabilježen napad atlantske psine jer ona se uglavnom drži otvorenog mora, slično je i sa psinom dugonosom. Velika bijela psina je jedina eventualna mogućnost s obzirom na našu prozirnost mora i činjenicu da velika bijela psina ne ganja ljude već svoju hranu, a mi joj nismo prirodna hrana. Urbane legende su da morski psi prate brodove, ali to su besmislice - objašnjava stručnjak Alen Soldo.



