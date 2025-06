Stručnjak o nesreći na Staroj zagorskoj: 'Nekad je bila jedna od najopasnijih prometnica...'

Razbacani dijelovi automobila, razbijeni automobil koji je sletio u jarak i oštećeni kamion koji prevozi automobile.

Scene su to s tzv. Stare zagorske magistrale u mjestu Kupljenovo, gdje je u četvrtak prijepodne došlo do teške prometne nesreće i sudara bijelog automobila i kamiona. Od čitatelja koji je snimio mjesto događaja neposredno nakon nesreće saznajemo da je to bilo u smjeru Zagorja od Pojatna.

Iz zagrebačke policije priopćili su kako je u teškoj prometnoj nesreći poginulo dvoje ljudi.

- U četvrtak, 5. lipnja oko 9.30 sati, kraj izlaza Kupljenovo-Jakovlje na cesti D-1, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni i teretni automobil. U prometnoj nesreći dvije osobe su smrtno stradale. Promet između Pojatnog i Jakovlja je u potpunosti zatvoren. U tijeku je očevid - objavila je zagrebačka policija koja je, do završetka ovog izdanja, utvrđivala sve okolnosti i uzrok nesreće.

Stranica Policija zaustavlja - Krapinsko zagorska županija piše da je zbog ozlijeđenih na mjesto događaja sletio helikopter Hitne medicinske pomoći.

Prometni stručnjak i stalni sudski vještak Goran Husinec prisjetio se kako je tzv. Stara zagorska magistrala svojevremeno bila jedna od najopasnijih cesta u bivšoj Jugoslaviji.

Stravična nesreća na Staroj zagorskoj, u sudaru kamiona i auta poginule dvije osobe | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- To je jedna zanimljiva stvar koja je meni dobro poznata. Ta tzv. Stara zagorska magistrala, koja je sad državna cesta, u vrijeme bivše države bila je jedna od najopasnijih prometnica jer je vezala istočnu i zapadnu Europu. Po njoj su se kretali većinom radnici koji su se vraćali iz Njemačke u Tursku i na istok. Cesta je bila opasna i zato što se pored nje nalazi rijeka Krapinjčica u kojoj se utopilo strahovito puno nesretnih vozača koji su sletjeli s ceste. Početkom 1990-ih godina napravljena je autocesta i na tzv. Staroj zagorskoj magistrali se promet drastično smanjio te je ona zbog toga postala manje smrtonosna, a i Hrvatske ceste, otkad je ona državna cesta, u nju su uložile veliki novac i znatno povećale njezinu sigurnost - kaže Husinec.

Dodao je kako se zadnjih godina broj stradalih opet počeo drastično povećavati.

- Razlog je skupa autocesta pa lokalno stanovništvo koje živi u Hrvatskom zagorju, a radi u Zagrebu, umjesto skupe autoceste koristi besplatnu državnu cestu. Po navedenoj besplatnoj cesti se kreće i jako veliki teretni kamionski promet, upravo zbog toga što je autocesta preskupa - navodi Husinec.

Prema statistici MUP-a, do jučerašnjeg dana na hrvatskim prometnicama u ovoj godini poginulo je šest ljudi, što je jedna smrt manje nego u istom razdoblju prošle godine, no za 50 posto više u odnosu na 2019. godinu. Upravo ta godina uzeta je kao referentna jer je tad u Hrvatskoj prvi put u prometu poginulo manje od 300 ljudi u jednoj godini (297).

Po broju poginulih na hrvatskim prometnicama, njih 239, prošla godina bila je rekordno niska, a manje smrti na cestama imali smo samo 2020. godine, njih 237, kad se zbog korone mnogo manje putovalo.

U odnosu na podatke za 2023. godinu, prometnih nesreća više je za 3,3 posto (odnosno za 1125 više), a poginulih je manje za 12,8 posto, odnosno tijekom 2024. godine poginulo je 35 ljudi manje. 