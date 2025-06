Stručnjak o nizu poginulih na cestama: 'Stanje u prometu je odraz stanja u našem društvu'

U prvih osam dana lipnja, prema podacima MUP-a, na hrvatskim prometnicama poginulo je 14 ljudi, što je jedan poginuli više nego u istom razdoblju prošle godine i šest više nego 2019. godine. Najviše je njih, pet, poginulo u Zagrebačkoj županiji, slijedi Splitsko-dalmatinska županija s troje poginulih te po jedan u šest županija. Crnoj statistici uvelike je pridonio vikend iza nas, tijekom kojeg je policija zabilježila pet nesreća s poginulima i 22 s teško ozlijeđenima. U tim teškim prometnim nesrećama poginulo je šest ljudi, 27 ih je teško ozlijeđeno, a devet je zadobilo lakše ozljede. Ovaj crni niz počeo je još u svibnju, kad smo u prometu imali 31 poginulog, što je osam više nego lani i sedam više nego 2019. godine. Ta je godina uzeta kao referentna jer je poginulih u prometu bilo manje od 300, konkretno 297. Pitali smo prometnog stručnjaka i stalnog sudskog vještaka za promet Gorana Husinca zbog čega nam se pogoršava situacija u prometu.

- Vrlo jednostavno, imamo dvije skupine ljudi koji rade najviše problema. Najmanje problema radi ona skupina koja radi za svoj novac od 8 do 16 sati. Probleme rade bogati i bahati koji imaju novca za skupe aute pa se ne boje ozljeda i imaju novca za skupe odvjetnike da ih štite od zakona. Druga skupina su oni ljudi koji žive na margini društva i ne boje se zakona jer rade na crno, nemaju imovine na svoje ime, pa je teško od njih naplatiti, a vrlo često su i povezani s alkoholom. To su ljudi s ruba društva. Sva edukacija koja se provodi, to je sve dobra stvar, ali najviše utječe na ovu skupinu ljudi koja radi najmanje problema te i inače poštuje zakon - kaže stručnjak.

Dodaje da su često u pitanju recidivisti, koji imaju debele dosjee i ne boje se zakona, a da bi se bojali zakona i promijenili ponašanje, potrebno je uvesti izvjesnost kažnjavanja.

- Nije dosta da policija samo napiše neku kaznu koja je mrtvo slovo na papiru, ona se mora realizirati ili novcem ili zatvorskom kaznom. Bitno je koliko je kazni naplaćeno, to je pravi pokazatelj - ističe Husinec. Kaže da javnost ponekad pogrešno percipira kako mnogo ljudi radi probleme, a praksa pokazuje da 95 posto problema radi manje od 5 posto ljudi.

- Stanje u prometu zapravo je odraz stanja u društvu. Kad u društvu sve posložimo, bit će nam bolje i u prometu - zaključuje vještak.