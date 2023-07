Stručnjak o oluji: 'Neobična je bila, radi se o najjačim oblacima i to je jako teško prognozirati...'

Klimatolog, geofizičar, profesor zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Branko Grisogono komentirao je za HRT nevrijeme koje je u srijedu zahvatilo Zagreb.

- To je jedna neobična oluja koja spada u mezoskalne fenomene. Njih je jako teško prognozirati. To je bio mezoskalni konektivni sustav koji je u nekim trenucima pokazivao značajke tzv. superćelijskog Cumulonimbusa. Radi se o najjačim olujnim oblacima po rotaciji. To se jučer dogodilo - objasnio je Grisogono.

Istaknuo je kako su prognostičari, prema onim podacima koje su imali, poslali najbolje upozorenje.

- Postojala je ogromna energija u atmosferi, tzv. konektivna raspoloživa potencijalna energija. Bilo je dovoljno vjetra na visini i to su prekursori za pojavu takvog vremena. Ne može se sa sigurnošću reći gdje i kada ali vjerojatno rizik raste približavanjem prognoze - rekao je.

Grisogono je istaknuo i da se ovakvi slučajevi zbivaju nakon ekstremno visokih temperatura.

- U ogromnoj sparini se akumulira nestabilnost i energija, kao u loncu koji kuha i kuha. Što su veće temperature, veće su i oluje - poručio je.

Dodao je da je slična oluja zabilježena 2008. u Zagorju te naglasio da se može očekivati i više ovakvih oluja.