Stručnjak o ozlijeđenom dupinu: 'Tjednima umire u agoniji. Nije otplivao, otplutao je do Italije'

Na žalost mladi dupin koji je ozlijeđen viđen kod Lastova, već tjednima u pluta u agoniji. Mi više ne možemo ništa jer je doplutao do Italije. On tjednima umire i smatram da smo ga odmah trebali eutanazirati, odnosno uspavati jer je bio ozlijeđen i nije mu bilo spasa. Radi se o mladom dupinu koji se ne zna i ne može sam hraniti, pa ne može niti sam preživjeti. Eutanazija je u ovom slučaju bila jedino etičko rješenje. Skratiti mu muke, a ne da tjednima umire - govori nam doktor znanosti Draško Holcer. Mladi dupin prvi put je viđen 3.9. u uvali Ubli, u blizini trajektne luke.

Izlaskom na teren, stručna služba je tad potvrdila da je dupin ozlijeđen (mehanička ozljeda). Kontaktirani su stručnjaci Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Institut Plavi svijet. Ministarstvo je odlučilo da se dupin ne dira.

Holcer pak smatra da u takvim slučajima gdje je životinja izgladnjela i gdje životinji pomoći nema, jedino humano rješenje je eutanazija. Na jednaki način se ponašamo prema svim drugim životinjama, pa ne zna zašto je to sad bilo tako upitno.

- 6.. se pričalo da je otplivao s Lastova, da je skakao, koje kakve priče su bile. Činilo se da je situacija riješena, a onda se pojavio s druge strane u Italiji. Struje su ga odnijele tamo, plutao je i umirao od gladi - objašnjava Holcer koji naglašava da se na videu iz Italije može vidjeti u koliko lošem stanju je mladi dupin.

- Ima dio snimke na kojem se vidi da životinja izgleda kao živi kostur. Lubanja mu je golema u odnosu na tijelo, nema glatku liniju tijeka. Rebra i kralježnica vire...Znači kostur spojen s kožom. Gladuje i ugiba tjednima i to se sad vidi. Komunicirao sam s kolegama iz Italije, Grčke, više država i svi smo se bili složili da je etički životinju uspavati - rekao je Holcer koji je objasnio kako ne mogu ništa bez potvrde, odnosno dopuštenja Ministarstva zaštite i okoliša. Dupini su strogo zaštićena vrsta i aktivnost moraju prijaviti i dobiti odobrenje.

- Kad Ministarstvo donese odluku da se životinju treba pustiti na miru jer oni smatraju da životinji nije ništa. Mi tu ne možemo napraviti ništa - zaključio je Holcer, stručnjak za dupine.