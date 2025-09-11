Obavijesti

'TREBA GA USPAVATI'

Stručnjak o ozlijeđenom dupinu: 'Tjednima umire u agoniji. Nije otplivao, otplutao je do Italije'

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Dupin koji je ozlijeđen viđen kod Lastova pluta u Italiji. Doktor znanosti Draško Holcer, rekao nam je kako životinja nije imala šanse za preživljavanjem. Jedino etički bilo bi uspavati ga

Na žalost mladi dupin koji je ozlijeđen viđen kod Lastova, već tjednima u pluta u agoniji.  Mi više ne možemo ništa jer je doplutao do Italije. On tjednima umire i smatram da smo ga odmah trebali eutanazirati, odnosno uspavati jer je bio ozlijeđen i nije mu bilo spasa. Radi se o mladom dupinu koji se ne zna i ne može sam hraniti, pa ne može niti sam preživjeti. Eutanazija je u ovom slučaju bila jedino etičko rješenje. Skratiti mu muke, a ne da tjednima umire - govori nam doktor znanosti Draško Holcer. Mladi dupin prvi put je viđen 3.9. u uvali Ubli, u blizini trajektne luke.

Izlaskom na teren, stručna služba je tad potvrdila da je dupin ozlijeđen (mehanička ozljeda). Kontaktirani su stručnjaci Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Institut Plavi svijet. Ministarstvo je odlučilo da se dupin ne dira.

Holcer pak smatra da u takvim slučajima gdje je životinja izgladnjela i gdje životinji pomoći nema,  jedino humano rješenje je eutanazija. Na jednaki način se ponašamo prema svim drugim životinjama, pa ne zna zašto je to sad bilo tako upitno.

- 6.. se pričalo da je otplivao s Lastova, da je skakao, koje kakve priče su bile. Činilo se da je situacija riješena, a onda se pojavio s druge strane u Italiji. Struje su ga odnijele tamo, plutao je i umirao od gladi - objašnjava Holcer koji naglašava da se na videu iz Italije može vidjeti u koliko lošem stanju je mladi dupin.

- Ima dio snimke na kojem se vidi da životinja izgleda kao živi kostur. Lubanja mu je golema u odnosu na tijelo, nema glatku liniju tijeka. Rebra i kralježnica vire...Znači kostur spojen s kožom. Gladuje i ugiba tjednima i to se sad vidi. Komunicirao sam s kolegama iz Italije, Grčke, više država i svi smo se bili složili da je etički životinju uspavati - rekao je Holcer koji je objasnio kako ne mogu ništa bez potvrde, odnosno dopuštenja Ministarstva zaštite i okoliša. Dupini su strogo zaštićena vrsta i  aktivnost moraju prijaviti i dobiti odobrenje.

- Kad Ministarstvo donese odluku da se životinju treba pustiti na miru jer oni smatraju da životinji nije ništa. Mi tu ne možemo napraviti ništa -  zaključio je Holcer, stručnjak za dupine.

