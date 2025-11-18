Stručnjak otkriva zašto se vatra u Vjesniku munjevito širila: Ovo je potencijalni okidač požara?

Zvonko Rumenjak, vještak za požare za RTL komentirao je zašto se vatra u Vjesniku brzo širila te što je potencijalni okidač velikog požara.

- Iz utičnica izbijaju plameni jezici, sve što nije isključeno fizički ili na 0-1, strada, zapali se elektronika i drugi dijelovi u samim uređajima - kaže Zvonko Rumenjak, vještak za požare.

Vjeruje da se to dogodilo u više prostorija odjednom pa se požar zato brzo širio. A zbog gustog dima - na 40 postaja mjerila se i kvaliteta zagrebačkog zraka.

Zrak je čist, a savjet je da dok god ima dima, prozori budu zatvoreni.