Stručnjak otkriva zašto se vatra u Vjesniku munjevito širila: Ovo je potencijalni okidač požara?
Zvonko Rumenjak, vještak za požare za RTL komentirao je zašto se vatra u Vjesniku brzo širila te što je potencijalni okidač velikog požara.
- Iz utičnica izbijaju plameni jezici, sve što nije isključeno fizički ili na 0-1, strada, zapali se elektronika i drugi dijelovi u samim uređajima - kaže Zvonko Rumenjak, vještak za požare.
Vjeruje da se to dogodilo u više prostorija odjednom pa se požar zato brzo širio. A zbog gustog dima - na 40 postaja mjerila se i kvaliteta zagrebačkog zraka.
Zrak je čist, a savjet je da dok god ima dima, prozori budu zatvoreni.
