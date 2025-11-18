Obavijesti

LOŠA KVALITETA ZRAKA

Stručnjak otkriva zašto se vatra u Vjesniku munjevito širila: Ovo je potencijalni okidač požara?

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Vatra u Vjesniku širi se zbog plamenih jezika iz utičnica? Strada elektronika, a dim zagađuje zrak u Zagrebu. Zatvorite prozore dok se situacija ne smiri

Zvonko Rumenjak, vještak za požare za RTL komentirao je zašto se vatra u Vjesniku brzo širila te što je potencijalni okidač velikog požara. 

Vatra progutala Vjesnik 08:48
Vatra progutala Vjesnik | Video: 24sata/pixsell

- Iz utičnica izbijaju plameni jezici, sve što nije isključeno fizički ili na 0-1, strada, zapali se elektronika i drugi dijelovi u samim uređajima - kaže Zvonko Rumenjak, vještak za požare. 

Vjeruje da se to dogodilo u više prostorija odjednom pa se požar zato brzo širio. A zbog gustog dima - na 40 postaja mjerila se i kvaliteta zagrebačkog zraka. 

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ Buktinja od 1200 °C progutala je Vjesnik: 'Kolega je došao i rekao da sve gori! Bježali smo'
Buktinja od 1200 °C progutala je Vjesnik: 'Kolega je došao i rekao da sve gori! Bježali smo'

Zrak je čist, a savjet je da dok god ima dima, prozori budu zatvoreni.

