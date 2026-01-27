Obavijesti

Stručnjak tvrdi: 'Ukrajina će biti primorana prihvatiti američki prijedlog mirovnog sporazuma'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 5 min
Stručnjak tvrdi: 'Ukrajina će biti primorana prihvatiti američki prijedlog mirovnog sporazuma'

Ukrajina dobiva sigurnosna jamstva ako prepusti Donbas Rusima • Zelenski nema puno opcija, kaže politički analitičar Božo Kovačević

Trumpova vlada signalizirala je Ukrajini da američka sigurnosna jamstva ovise o tome hoće li Kijev pristati na mirovni sporazum koji vjerojatno zahtijeva da prepusti regiju Donbas Rusiji, izvijestio je Financial Times pozivajući se na osmero ljudi upoznatih s pregovorima. Washington je također naznačio da bi mogao ponuditi Ukrajini više oružja kako bi ojačao njezinu mirnodopsku vojsku, ako Kijev pristane povući snage iz dijelova istočne regije koju kontrolira, navodi list. I lani u listopadu pisalo se kako ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava zakulisnim političkim igrama dobiti ono što nije uspio osvojiti vojnom silom, odnosno da nagovara američkog predsjednika Trumpa da izvrši pritisak na Ukrajinu kako bi predala istočnu regiju Donbas - teritorij koji Moskva pokušava okupirati više od desetljeća. Donbas je povijesna regija na istoku Ukrajine, najpoznatija kao industrijsko i rudarsko srce Ukrajine, no njezini dijelovi su i poljoprivredni. Donjeck i Lugansk, dvije oblasti koje čine jezgru Donbasa, dugo su bile gospodarske sile temeljene na ugljenu, čeliku i strojarstvu. Putin ga želi zbog resursa, strateške, vojne i logističke važnosti te političkog i simboličkog utjecaja u sukobu s Ukrajinom.

