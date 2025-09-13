Stručnjak za 24sata: Netanyahu treba izvanredno stanje. Bez rata ide u zatvor zbog kriminala

Opća skupština Ujedinjenih naroda u petak je u velikoj većini podržala neobvezujuće rješenje kojim se podržava dvodržavno rješenje za Izrael i Palestinu, nekoliko sati nakon što je premijer Benjamin Netanyahu odbacio ideju palestinske države.

Foto: Eduardo Munoz

Od 193 zemlje članice svjetske organizacije, 142 zemlje glasale su za Njujoršku deklaraciju, 10 protiv, a 12 suzdržano. Hrvatska je bila za. Da se radi o neobvezujućoj deklaraciji, naglasio je i naš sugovornik, stručnjak za Bliski istok s Instituta za europske i globalizacijske studije Vedran Obućina.

- Rezolucije se temelje na dobroj političkoj volji da se one provedu. Ako je Izrael odbio sprovesti rezoluciju, nema sankcija za Izrael. To je više deklarativna pozicija s koje je međunarodna zajednica dala do znanja da se ne slaže s time što Izrael radi. Rezolucija jamči da međunarodna zajednica želi dvodržavno rješenje - rekao nam je Obućina. Dodao je da se zapravo radi o presedanu.

- Ovo je na neki način povijesni korak Izraela jer do sada nije bilo tako jasnog odbijanja nastanka dviju država. To je trenutačni stav ove izraelske vlade. To je ad acta rješenje i sukobljava se s međunarodnom zajednicom uključujući i presudne izraelske saveznike - rekao je naš teolog i stručnjak za Bliski istok. Odluka ne ide ni u korist Hamasa, ali njega se tu puno ne pita.

Foto: Wikimedia Commons

Poznato je da međunarodna zajednica priznaje Palestinsku uporabu predvođenu Fatahom kao pravnog predstavnika Palestinaca i korifeja palestinske nacionalne borbe, a taj isti Fatah je doslovno protjeran iz Gaze nakon rata s Hamasom 2007.

- Hamas treba tretirati kao terorističku organizaciju što on i je. Oni nemaju konkretne ili institucionalne mogućnosti da išta o tome kažu. Hamasov stav ovisi o onima koji ga financiraju. Deklaracija je pitanje za Iran, arapske zemlje i sve druge koji podržavaju Hamasovu politiku - rekao je Obućina.

Kada bi Izrael i pristao na stvaranje Palestine, i dalje bi u zraku visjelo pitanje kako bi ta država izgledala.

- Postoji puno pitanja kako bi ta država izgledala i opstala. Temeljna infrastruktura, vodovod, struja, poljoprivreda, energetika je građena kako bi ovisila o Izraelu. I Gaza i Zapadna obala ovise o Izraelu. Tisuće Palestinaca su radile u Izraelu prije ovog rata - rekao je Obućina i naglasio da Palestinci ne ovise ni o Egiptu ni Jordanu.

Foto: Mahmoud Issa

- Izraelci su prihvatili Palestinsku samoupravu, ali samo da ovise o Izraelu, a ne o okolnim državama kako bi imali što manju šansu za totalnu neovisnost. Postoji i rješenje jedne države, što je formalni plan izraelske vlade. U tom slučaju odnos između Izraelaca i Arapa išao bi u arapsku prednost jer bi kroz nekih 20-ak ili 30-ak godina prema procjenama demografa udio stanovništva bio 50-50. No, hoće li onda Izraelci priznati sve Arape kao izraelske državljane ili će ići politikom etničkog čišćenja - objasnio je Obućina i dodao da trenutačna vrhuška u Tel Avivu želi palestinske teritorije, ali ne i Palestince.

Napad na Katar

- Očigledno da Izrael ima petlje kada je napao Katar. To pokazuje da izraelska vlada smatra da im se ništa gore ne može dogoditi ako napadnu ili ne napadnu, sve jedno im je, a to znači da će napasti - rekao je stručnjak i dodao da izvanredno stanje koje traje dok god se puca na sve strane treba Netanyahuu i njegovoj vladi.

- Svako mirno rješenje ovog problema vodi do raspada ove Vlade. Ako se ta vlada raspadne ili izgubi na izborima koji dolaze nakon kraja izvanrednog stanja, veliki broj njenih članova se može bojati za svoju vlastitu egzistenciju. Benjamina Netanyahua čeka zatvor zbog kriminala u državi. Njima nije u interesu da ovo stanje završi. Kada je Bibi prije par mjeseci pokušao napraviti iskorak prema mirnim rješenjima, stigle su prijetnje od ekstremnih stranaka i političara u koaliciji - objasnio je Obućina.