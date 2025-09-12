Obavijesti

Izraelci bijesni: 'Ovo je sramota, UN-ova rezolucija o Palestini ohrabrit će Hamas za ratom'

Piše HINA,
Foto: Mahmoud Issa

U desecima članaka usvojene deklaracije (...) uopće se ne spominje jednostavna činjenica da je Hamas jedini odgovoran za nastavak rata svojim odbijanjem da preda taoce i položi oružje, dodao je.

Izrael je u petak kritizirao kao "sramotnu" rezoluciju koju je usvojila Opća skupština UN-a kako bi se dao novi zamah rješenju izraelsko-palestinskog sukoba s dvije države, smatrajući je ohrabrenjem Hamasu da "nastavi rat".

"Izrael kategorički odbija odluku Opće skupštine UN-a" koja je "sramotna", objavio je na X-u glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Oren Marmorstein, optuživši tu instancu da je "politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću".

"U desecima članaka usvojene deklaracije (...) uopće se ne spominje jednostavna činjenica da je Hamas jedini odgovoran za nastavak rata svojim odbijanjem da preda taoce i položi oružje", dodao je.

Također je ocijenio da "rezolucija ne favorizira mirno rješenje nego naprotiv ohrabruje Hamas da nastavi rat."

