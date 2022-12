Stručnjak za sigurnost o dočeku Vatrenih u Zagrebu: Ne trebamo se bojati napada ni incidenta

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila komentirao je za N1 o čemu je sve važno voditi računa kad se radi o okupljanju velikog broja ljudi

Kako neslužbeno doznajemo, ipak se pripremaju iznenađenje za sve navijače. Do Savske ceste trebali bi se, zbog niskih temperatura, voziti pod pratnjom u zatvorenom autobusu. Ovog puta trebali bi planirano stati u Vatrogasnoj postaji Centar koja će biti pod opsadom policije. Ondje će se cijeli tim prekrcati u otvoreni, panoramski autobus, u kojem su se vozili i 2018. Tu zadnju dionicu, od Savske do Trga bana Jelačića tako će biti ipak dostupniji malim i velikim navijačima. Točan termin prolazaka i zatvaranja ulica na trasi trebao bi biti poznat do subote. Ovisit će o dogovoru HNS-a i Grada Zagreba, ali i o broju onih koji će doći pozdraviti svoje heroje. Ako osvojimo broncu, organizatori unatoč hladnoći ne odbacuju i dolazak stotina tisuća ljudi.

No, Cvrtila ističe kako je to veliki izazov za sve službe koje će biti uključene od MUP-a, preko zaštitara, komunalnih redara i ZET-a.

- Ono što je najvažnije je dobro izregulirati promet, zacrtati trase kretanja, njih osigurati, ograditi, tako da kolona s igračima može nesmetano prolaziti - kaže Cvrtila.

Smatra kako će biti velika gužva te da će građani pokušati ostvariti kontakt s igračima.

- Dobro je što se ne trebamo bojati napada, incidenta i sve što će se u tom smislu događati, veoma je izvjesno da će to biti slučajna situacija, a nikako nekakva namjena i to olakšava cijelu sigurnosnu situaciju - kaže Cvrtila.

Na komentar kako u posljednje vrijeme svjedočimo o lažnim dojavama o bombama Cvrtila kaže kako bi lažna dojava mogla izazvati kaos. No, smiruje situaciju i ističe kako će cijeli prostor na kojem će biti navijači i igrači biti više puta pregledan.

- Nakon što se pregleda, onda preuzimaju službe u odori, policija, interventna, zaštitari i ostali i tada je jako teško nešto unijeti - kaže Cvrtila.

Ipak dozvoljava da u nedostatku potpune kontrole nad okupljenim građanima, što bi moralo uključiti sigurnosne, blokadne punktove i pregledavanja svake osobe sumnja u nekakav događaj mogao bi napraviti dodatne probleme.

Uvijek postoji mogućnost i stampeda, a Cvrtila kaže da sumnja da do takvog događaja može doći.

- Da bi bila tolika navala ljudi da počnu gaziti jedni po drugima jer sve se događa na otvorenom, ne u skučenom zatvorenom prostoru. Da će biti pritiska, bit će, a sad koliko će biti vremena, prostora da se s periodičnim pregradama pregradi mogućnost dolaska ljudi, sumnjam da će se to uspjeti napraviti - kaže Cvrtila i podsjeća da je i ranije na Trgu bana Jelačića bilo i po 120 tisuća ljudi pa se to nije događalo.

