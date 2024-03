Stručnjak za sigurnost o Turudiću i pronađenim mecima na autu: 'Ovo još nismo imali'

To sigurno u obavještajnom smislu šalje poruku, a ta poruka nikad nije lijepa i nije neopasna, rekao nam je Jurica Jurjević, stručnjak za sigurnost komentirajući prijavu suca Visokog kaznenog suda i novoimenovanog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da mu je propucan osobni automobil.

- Uredbom o određivanju štićenih osoba je definirano da je glavni državni odvjetnik štićena osoba druge kategorije, to je otprilike u rangu ministra unutarnji i vanjskih poslova. Da ja ne bih ulazio u tumačenje pravnih stvari jer nisam za to stručnjak, treba definirati je li on glavni državni odvjetnik postaje u trenutku stupanja na dužnost ili datumom prisege ali to je na drugim institucijama. Bez obzira na to, ovo daje neku drugu dimenziju, na temelju ovog događaja i ranijih situacija SOA radi sigurnosnu procjenu na temelju koje uprava za posebne poslove sigurnosti odrađuje plan osiguranja - rekao nam je Jurjević.

Dodaj da se u tom trenutku, kada se donese odluka da će Turudić imati osiguranje, ono će biti u skladu s procjenom i planom koji je ranije izrađen.

- Između ostalog uredbom je definirano da štićena osoba prve, druge ili treće kategorije ima svoju tjelesnu zaštitu, odnosno neposredno osiguranja to uključuje policijska vozila s posebnim obilježjima, stalno osiguranje mjesta stanovanja ili mjesta rade, neke druge mjere i radnje ali to je dio procedure - govori nam Jurjević koji je svojedobno bio šef osiguranja državnih dužnosnika.

Kaže i da sigurno nije ugodno kada se sucu, pa i glavnom državnom odvjetniku dogodi nešto ovako. - Sada je na sustavu da zaštiti prije svega hrvatskog državljanina, hrvatskog suca i glavnog državnog odvjetnika - kaže Jurjević. Dodaje kako je najekstremniji slučaj kojeg smo mi imali bio napad na Banske dvore.

- To je najekstremniji primjer, nekih ranijih slučajeva kada se radilo o štićenim osobama i propucavanju vozila nismo imali. Ne sjećam se da smo imali takvu situaciju, da je osobama iz javnog života bilo slanja takvih poruka sigurno da je, ali ovakav slučaj gotovo sam siguran da nismo imali, osim napada na Banske dvore - zaključio je Jurjević.