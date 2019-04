Strujni udar? Poginula dvojica radnika u tvornici DIV u Kninu

Dva radnika poginula su u nesreći jutros prije podne u kninskoj tvornici DIV TVIK.

- Danas oko 11.08 sati od Hitne medicinske pomoći Šibenik zaprimljena je dojava da su u tvornici samoborske tvrtke u Kninu teže ozlijeđena dvojica radnika, kojima je, tijekom pružanja medicinske pomoći, u bolnici u Kninu, konstatirana smrt u 11.50 sati. Prema do sada utvrđenom radi se o 34-godišnjem i 20-godišnjem zaposlenicima navedene tvrtke - stoji u priopćenju PU Šibensko-kninska.

Prema neslužbenim informacijama, jedan radnik u tvornici je upao u rezervoar pun tekućeg cinka. Njegov kolega pokušao mu je pomoći i izvući ga, ali, na žalost, on je stradao od strujnog udara do kojeg je došlo u tom trenutku, doznaje Slobodna Dalmacija.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Portal Huknet donosi izjavu jednog radnika koji je svjedočio nesreći:

- Nesreća se dogodila prilikom čišćenja tog bazena u kojem se nalazi vodena otopina. Iz ne znam kojih razloga bazen je došao u kontakt sa strujom i tom prilikom je strujni udar doživio 34-godišnjak. Zatim mu je priskočio u pomoć 20-godišnjak s namjerom da ga spasi, odnosno izvuče iz bazena te ga je uhvatio za ruku. U tom času je i on doživio strujni udar. Zatim su električari isključili struju u cijelom pogonu i pozvana je hitna pomoć. Na samom mjestu događaja probalo se reanimirati unesrećene radnike, ali navodno nije bilo potrebne opreme za to. Nije mi jasno kako se ovo dogodilo i odakle struja u bazenu. Na kraju krajeva, čišćenje tog bazena bila je rutinska radnja koja se do sada milijun puta dogodila - rekao je radnik za portal Huknet.

Nije ovo prva nesreća sa smrtnim posljedicama u kninskoj tvornici vijaka. Još prije sedam godina, u listopadu 2012. godine, također je smrtno stradao radnik. Usmrtio ga je kamion. Vozača unutra nije bilo, motor je bio ugašen, a ručna kočnica podignuta, no kamion je odjednom krenuo kliziti unatrag i prignječio radnika, koji je ubrzo preminuo u kninskoj bolnici. Ta nesreća iz 2012. dogodila se pri iskrcaju opreme za tada novootvoreni pogon tvornice.

>>> Uskoro više...