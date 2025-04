'Struktura portfelja mirovinaca nije takva da bi značajnije ugrozila buduće umirovljenike'

Produbljuje se burzovna kriza zbog trgovinskog rata izazvanog carinama koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi su dodatno oštro pali, nakon što su prošloga tjedna potonuli više od 4,5 posto. Minuse bilježe i mirovinski fondovi. Ekonomski analitičar i profesor na Visokom učilištu Effectus pojasnio je što ova situacija oko pada udjela mirovinskih fondova znači za naše građane. Naši mirovinci nisu direktno izloženi, jer dvije trećine ulaganja čine obveznice države, jer se vodila konzervativna politika ulaganja. Podsjeća da su oni tek u zadnjem razdoblju dobili određeni prostor, izmjenama zakona, za šire ulaganje na hrvatskom području i još relativno uži prostor za ulaganje na vanjskim burzama.

- U prvom trenutku se to činilo restriktivno, no vidimo da u kriznim momentima takva konzervativna politika je dobra. Iako su u ovoj situaciji sve dionice izložene. Struktura portfelja naših mirovinskih fondova nije takva da bi značajnije ugrozila naše buduće umirovljenike. I to je sreća. Konzervativna politika ulaganja u ovom trenutku, je bila dobra - kazao je Vedriš.

Golema ekonomska kriza koja je 2008. godine zahvatila cijeli svijet i zaustavila rast, drastično je smanjila proizvodnju, ali i potrošnju u Hrvatskoj. Može li se ova kriza uspoređivati s tim vremenom?

- Pitanje je koliko će ova situacija oko dizanja carina Donaldu Trumpu biti pregovaračka platforma ili je riječ o stanju koje će potrajati teško je predviđati. Bit ćemo pametniji možda za tjedan dana. Šteta je tolika na sve strane da će vjerojatno biti izuzetan pritisak na njega da ovu situaciju koristi kao pregovaračku osnovicu, ne kao trajno rješenje. Nikad neće biti baš povratka na staro sto posto, ali će početi pregovori i oni će sigurno ublažavati štete - rekao je Vedriš.