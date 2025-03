Zajedno s burzom padaju udjeli mirovinskih fondova. Analitičar: 'Ne treba sad stvarati paniku'

Nakon što smo pisali o potopu burze i dionica, Danijel Delač, predsjednik Uprave Interkapital vrijednosni papir za 24sata je prokomentirao stanje s mirovinskim fondovima za koje je istaknuo kako je normalno za očekivati da u trenu kad padaju svjetske burze da posljedično padaju i mirovinski fondovi s obzirom na to da su oni investitori na burzama.

Hrportfolio.hr objavio je izračun tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 28.02.2025. do 07.03.2025. Svih osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) u tom je razdoblju, pišu, palo.

Zadnjih godinu dana najuspješniji Erste plavi Expert mirovinski fond

Podaci koje je objavio Hrportfolio pokazuju da najmanji pad za 0,54 posto bilježe fondovi Croatia osiguranje 1000C i Erste Plavi Protect. Minus za 0,89 posto bilježi fond AZ Benefit. Croatia osiguranje 1000A fond bilježi najveći pad za 2,39 posto dok je fond Croatia osiguranje DMF zaključio padom za 1,88 posto a fond AZ Profit za 1,72 posto.

U posljednjih 12 mjeseci najuspješniji DMF je Erste Plavi Expert s rastom od 8,92 posto, a slijede ga fondovi Croatia osiguranje 1000A (+8,49%) i AZ Profit (+7,18%).

U proteklom tjednu je svih 12 obveznih mirovinskih fondova zabilježilo pad vrijednosti udjela.

U kategoriji A su pali svi fondovi. Najmanji pad bilježe fondovi Raiffeisen OMF - A za 1,55 posto te AZ -A za 1,62 posto. Mirex A je u minusu za 1,73 posto. Najveći pad za 1,96 posto bilježi fond PBZ CO - A.

U kategoriji B su svi fondovi u minusu. Najmanji pad za 1,46 posto bilježi fond Raiffeisen OMF - B a prati ga fond Erste Plavi - B (-1,47%). Mirex B je umanjen za 1,51 posto. Najveći pad za 1,59 posto bilježi fond PBZ CO - B.

U kategoriji C su skliznuli svi fondovi. Najmanje je oslabio fond Raiffeisen OMF - C za 0,33 posto dok je fond Erste Plavi - C u minusu za 0,48 posto Mirex C je pao za 0,46 posto. Najveći pad bilježi fond PBZ CO - C za 0,60 posto.

U posljednjih 12 mjeseci najuspješniji obvezni mirovinski fondovi su PBZ CO - A (+13,29%), PBZ CO - B (+10,90%) i Erste Plavi - C (+3,98%).

Delač ističe kako se stanje s mirovinskim fondovima ne može promatrati od dana do dana.

- To je nezahvalna situacija za bilo kojeg upravitelja imovinom. Dakle, ne može im se suditi na temelju dnevnih pomaka. Činjenica je da zaposlenici ulažu u mirovinske fondove na dugi rok od ugrubo 30-ak godina. Riječ je o dugom razdoblju u kojemu uspjeh ne može ocjenjivati na temelju rezultata u tjedan, mjesec ili par mjeseci - istaknuo je Delač.

'Ključ svega je suditi ih po dugoročniji rezultatima'

Trenutačno padaju cijene i udjeli mirovinskih fondova, no kako Delač ističe, treba imati na umu da su prije toga godinama, kaže, burze spektakularno rasle I da su domaći mirovinski fondovi ostvarili respektabilne rezultate.

- S obzirom na to da su mirovinski fondovi investitori koji ulažu na globalnim i lokalnim burzama, jasno je da ne mogu biti izolirani od svjetskih tokova. Nerealno je očekivati da njihovi udjeli neće rasti i padati jer su dio tržišta. Dakle, nije relevantno suditi im se na temelju kratkoročnih kretanja tako da ne treba stvarati paniku i nervozu jer su im inače prinosi solidni - kaže Delač.

- Ključ svega je suditi ih po dugoročniji rezultatima, a ti su im prinosi solidni. Ako globalna situacija ne bude povoljna mirovinski fondovi će i dalje biti izloženi tome. Ne mogu rasti ako burze nisu u pozitivnom trendu. Trenutačno burze ne rastu kako smo navikli niz zadnjih godina. Nitko ne zna koliko će ovo trajati. No za prosječnog ulagača od 30 godina, par loših mjeseci na burzi nije ključno. Nije se rodio investitor koji u svakom trenu zarađuje. Stvar je u tome da kad burze rastu to nije vijest, a kad padaju je pa se stvara kriva percepcija - poručuje na kraju Delač.