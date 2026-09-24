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Studenac - od najvećeg lanca do predstečajne: Brzo se širili, a sad strepe za 7000 radnika!

Piše Bojana Mrvoš Pavić,
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Studenac - od najvećeg lanca do predstečajne: Brzo se širili, a sad strepe za 7000 radnika!
Foto: Patrik Macek/pixsell
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Studenac se, kažu stručnjaci, vrlo brzo širio, što ne mora značiti uspjeh. Očito da je brzina osvajanja tržišta dobila prednost pred konsolidacijom poslovanja

Prema podacima servisa Fina Info.BIZ, račun Studenca je blokiran, a trgovački je lanac izvijestio da je zbog financijskih problema u ispunjavanju svojih obveza podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Kako se to dogodilo lancu s više od 1000 trgovina, najviše u Hrvatskoj u sektoru prehrane, i sa 7000 zaposlenih?

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Komentari 6
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