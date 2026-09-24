Studenac se, kažu stručnjaci, vrlo brzo širio, što ne mora značiti uspjeh. Očito da je brzina osvajanja tržišta dobila prednost pred konsolidacijom poslovanja
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Studenac - od najvećeg lanca do predstečajne: Brzo se širili, a sad strepe za 7000 radnika!
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Prema podacima servisa Fina Info.BIZ, račun Studenca je blokiran, a trgovački je lanac izvijestio da je zbog financijskih problema u ispunjavanju svojih obveza podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Kako se to dogodilo lancu s više od 1000 trgovina, najviše u Hrvatskoj u sektoru prehrane, i sa 7000 zaposlenih?
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