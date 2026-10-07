Student (20) imitirao Dextera iz serije: Brutalno 78 puta izbo djevojku. Imao nož, škare, trake

Student Benjamin Day (20) izjasnio se krivim za brutalno ubojstvo Marije Saceanu (24). Svoj unajmljeni smještaj u engleskom Oldburyju pretvorio je u jezivu sobu za ubojstva prema uzoru na popularnu američku televizijsku seriju.

Student forenzike sa Sveučilišta u Worcesteru proveo je sate pripremajući sobu koju je unajmio preko platforme za otprilike trideset i pet eura po noćenju. Njegov je cilj bio do najsitnijih detalja replicirati metode koje koristi Dexter Morgan, fiktivni forenzičar i serijski ubojica iz istoimene serije. Zidove i podove obložio je plastičnim folijama kako bi spriječio ostavljanje tragova i olakšao čišćenje. Čak je pripremio i mikroskopsko stakalce s krvlju koje je namjeravao sačuvati kao trofej, piše Mirror.

Istražitelji su na njegovom pametnom telefonu pronašli detaljan popis za kupovinu nastao mjesec dana prije samog ubojstva. Na tom su se mračnom popisu našli noževi, škare, maska, pregača, ljepljiva traka, kemikalije za čišćenje i čvrste crne vreće za smeće. Kako bi prizor bio vizualno potpun, Day je na dan zločina odjenuo kaki majicu s gumbima, kakvu je često nosio i glavni lik serije.

Žrtva zločina, Maria Saceanu, stigla je na lokaciju dvadesetog prosinca prošle godine, nakon što ju je Day kontaktirao preko internetske stranice koju koriste seksualne radnice. Tužiteljica Rachel Brand objasnila je poroti kako se ne radi o zločinu seksualne prirode, već je žrtva odabrana isključivo zato što ju je bilo lako namamiti pod izlikom susreta s klijentom. Nesretna djevojka zadobila je sedamdeset i osam ubodnih rana, a mnoge od njih nastale su na rukama dok se očajnički pokušavala obraniti od napadača.

Neuspjeli pokušaj bijega i bizarni izgovori

Iako je Day pažljivo isplanirao kako će izvesti zločin i prikriti tragove, njegov je plan propao kada je počeo komadati tijelo žrtve. U tom stravičnom procesu sam si je nanio ozbiljnu posjekotinu na ruci koja je počela obilno krvariti. Ranu je potom nespretno previo građevinskom ljepljivom trakom koju je prethodno donio sa sobom u smještaj. Nadzorne kamere snimile su ga kako napušta unajmljeni apartman nedugo iza ponoći, dok je tijelo žrtve ostalo ležati na podu.

Nastojeći dobiti na vremenu kako bi se kasnije vratio i dovršio započeto čišćenje, poslao je poruku vlasniku smještaja. U njoj je tražio produženje boravka za još tjedan dana ili barem nekoliko dodatnih dana. Zatim je pješačio dvadesetak minuta od lokacije te je sam nazvao hitnu pomoć žaleći se na bol i krvarenje iz ruke. Medicinski djelatnici prebacili su ga u obližnju bolnicu gdje ga je policija ubrzo presrela i službeno uhitila.

Tužiteljica Rachel Brand detaljno je opisala poroti bizarne izgovore kojima se optuženi poslužio tijekom ispitivanja u bolnici. Policajcima je ponudio potpuno neuvjerljivu priču o tome kako je zadobio posjekotinu dok je šetao ulicom. Umjesto da prizna što se dogodilo na mjestu zločina, pokušao je istražitelje uvjeriti u iznenadni napad životinje. Njegova obrana ubrzo se počela raspadati pod golemim teretom prikupljenih dokaza.

​- Rekao je da je ozljeda na njegovoj ruci nastala kada ga je ugrizla lisica ili divlji pas. Policija je to objašnjenje smatrala vrlo neobičnim i sumnjivim od samog početka. Također im je bilo čudno što je vlastitu ruku odlučio zavezati građevinskom trakom umjesto da odmah potraži pomoć - izjavila je Brand pred porotom.

Mračni fenomen televizijskog utjecaja

Slučaj Benjamina Daya ponovno je pokrenuo rasprave o takozvanom Dexterovom efektu, fenomenu u kojem stvarni prijestupnici tvrde da su bili inspirirani fiktivnim antijunakom. Tužiteljstvo je naglasilo kako nitko ne osporava da je njegova fascinacija serijom odigrala ključnu ulogu u pripremi i izvršenju zločina. Day je isprva planirao obranu temeljiti na tvrdnji da je sobu pripremio samo kako bi snimio posvetu seriji za objavu na društvenim mrežama. Ipak, na drugom danu suđenja iznenada je promijenio iskaz i priznao ubojstvo, o čemu detaljnije piše Mirror.

Ovo nije prvi put da je ista televizijska serija poslužila kao nacrt za stravičan zločin. Sličan slučaj zabilježen je i u Kanadi kada je redatelj Mark Twitchell namamio žrtvu u garažu koju je pretvorio u sobu za ubojstva. Javnost se nedavno prisjetila tog slučaja kada je Twitchellu ranije ove godine odbijen zahtjev za privremeni izlazak iz zatvora. Psiholozi često upozoravaju kako nasilni medijski sadržaji mogu pružiti opasne ideje pojedincima koji su već skloni agresivnom ponašanju.

Zločin je također skrenuo pozornost na sigurnosne procedure platformi za kratkoročno iznajmljivanje smještaja. Iako tvrtke navode kako redovito provjeravaju goste i domaćine te osiguravaju posebne timove za rješavanje kriznih situacija, ovakvi ekstremni slučajevi pokazuju koliko je teško predvidjeti namjere korisnika. Gosti i vlasnici smještaja sve češće traže strože provjere identiteta prilikom potvrde rezervacije.

Optuženi dvadesetogodišnjak sada se nalazi u pritvoru, a izricanje konačne presude zakazano je za prosinac ove godine.

*uz korištenje AI-ja