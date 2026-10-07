U pretresu kuće našli mu više detonatora i upaljača za mine

Policija je u utorak na području općine Sirač pretražila obiteljsku kuću, druge prostorije i osobno vozilo u vlasništvu 62-godišnjaka. Tijekom pretrage pronašli su više različitih inicijalnih detonatora, upaljača za mine, elektrodetonatorskih kapisli i drugih eksplozivnih sredstava. Policija je pronađena sredstva oduzela, a utvrđeno je da ih je 62-godišnjak posjedovao nezakonito.

Protiv njega slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Policija pritom podsjeća građane da oružje, streljivo i eksplozivna sredstva predstavljaju ozbiljnu opasnost za život i zdravlje te da je njihovo neovlašteno posjedovanje kazneno djelo.

Građani koji posjeduju oružje ili eksplozivna sredstva i žele ih predati policiji mogu nazvati broj 192. Takva sredstva ne smiju sami donositi u policijske postaje niti njima rukovati. Policijski službenici će, uz poduzimanje odgovarajućih sigurnosnih mjera, organizirati njihovo sigurno preuzimanje.