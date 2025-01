Studente do Novog Sada hrabre svi: Oni su naši heroji, ovo je sad pobuna svih građana...

Nekoliko stotina beogradskih studenata u četvrtak prije podne krenulo je pješice i biciklima prema Novom Sadu. U glavnom gradu Vojvodine danas će se održati prosvjedna blokada tri gradska mosta, kako bi se obilježilo tri mjeseca od tragedije na Željezničkoj stanici u kojoj je život izgubilo 15 ljudi. Studente su cijelim putem dočekivali građani, pripremili su im velike količine hrane, pića, pozdravljali ih.

Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

U Inđiji, gradu na pola puta od Beograda do Novog Sada, ipak nije prošlo bez podmetanja, SNS-ov načelnik zaključao je sportsku dvoranu u kojoj su studenti trebali prespavati, pa su hladnu siječanjsku noć proveli na stadionu. No stanovnici Inđije donijeli su im šatore, pokrivače. Studente je dočekao vatromet, a u petak poslije podne i posebna vijest: Dramski pisac Siniša Kovačević i odvjetnica Dijana Stojković kandidirali su u petak, 31. siječnja srpske studente za Nobelovu nagradu za mir. Ubrzo im je stigao i odgovor odbora za Nobela koji je potvrdio da je kandidatura uspješno zaprimljena.

- Oni su u ovome trenutku doslovce heroji u Srbiji - kazala je stanovnica Stare Pazove za BBC.

Uz studente su stali i znanstveni instituti, farmaceuti, beogradski taksisti najavljuju kako će u nedjelju doći po njih da ih vrate u Beograd. Doroteja Antić, jedna od organizatorica studentske pobune, kaže nam kako im ova podrška sugrađana neizmjerno znači, kao i nominacija za Nobelovu nagradu za mir.

- Pod utiskom smo, šokirani smo, ali ovo je priznanje za cijeli život, ne moramo je uopće dobiti na kraju, ali je ovo dokaz da se borimo za pravu stvar. Iznimno nam je drago što dobivamo i toliku podršku iz regije. Podrška ovdje dolazi sa svih strana, telefoni zvone cijeli dan. Probudili su se i mjesta u Srbiji za koje mnogi nisu ni čuli i gdje prosvjeda nikad nije bilo. Ovo više nije nije studentska borba, već generalna građanska borba svih zdravorazumskih ljudi - govori nam Doroteja.

Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Prvi građanski plenum

Za danas je u Novom Sadu najavljena blokada tri mosta: Varadinskog, Žeželjevog i Mosta slobode. Na prva dva blokada će trajati tri sata, dok će Most slobode biti blokiran 24 sata. Održat će se i prvi građanski plenum. Pridružit će im se i brojne javne osobe, te predstavnici organizacija iz regije.

- Novosađani su se organizirali, podijeljeno je tko će gdje spavati na fakultetima. Imamo svega, a građani donose i dalje, toliki je osjećaj zajedništva. Cilj studenata od samog početka je da dođe do neke pravde, sve je bilo tome usmjereno. A sad se ostvaruje i ono što nismo vjerovali, ostavke premijera Srbije i gradonačelnika Novog Sada. No kao što smo već i rekli, to je premalo i prekasno. Oni su to napravili zbog krvoločnog napada palicama na studenticu, iz straha za svoje karijere - ističe Doroteja Antić.

Oporba još nije dovoljno jaka

I to je ono što se mnogi pitaju, kako i što dalje. Politička oporba u Srbiji, toga su svjesni i studenti koji ne žele politizaciju svoje borbe, nije dovoljno snažna da na ovome valu preokrene situaciju u zemlji. Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro objaviti hoće li se na nove izbore, ili će samo zamijeniti vladu. No mnogi nisu sigurni je li pravo vrijeme za izbore, iako je jasno da Vučić više nema manevarskog prostora.

Foto: Antonio Ahel

- Naši planovi su da se ovaj elan i polet ne izgubi. Mi i dalje nastavljamo sa svojim zahtjevima, koji nisu ispunjeni unatoč svemu što dolazi od vlasti - zaključuje naša sugovornica.