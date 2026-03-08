Studente i umirovljenike spaja aplikacija Helpi. Studentima posao, umirovljenicima društvo

Pronašla sam svoj studentski posao iz snova, oduševljeno će Hana Rašek, 24-godišnja zagrebačka studentica rodom iz Labina, uključena u nedavno pokrenut projekt Helpi za spajanje studenata i umirovljenika. Servis preko jednostavne aplikacije povezuje studente kojima treba posao s fleksibilnim radnim vremenom, i umirovljenike kojima treba pomoć u svakodnevnom životu, ili samo malo druženja. "Juniori" tako mogu zaraditi preko student-servisa, ali i od seniora štošta naučiti, a seniori dobiju pomoć odnosno društvo.

Umirovljenici mogu naručiti uslugu studenta samo za razgovor, kavicu na suncu, za čitanje naglas, za šetnju parkom, zajedničko kuhanje, društvene igre, za pratnju taksijem, pratnju općenito, za kupovinu, podršku s uređajima, organizaciju, čišćenje, kućanske poslove općenito, za šetnju ljubimaca, niz je dug. Seniori sami, ili netko drugi za njih, preko aplikacije naručuju uslugu u određenom terminu ili po dogovoru, a studenti prihvaćaju zadatke koji im odgovaraju. Sve se preko aplikacije može unaprijed dogovoriti, da objema stranama odgovara - datum, trajanje, učestalost... Uslugu seniori plaćaju 14 eura po satu, nedjeljom dva eura više.

24sata Zagreb: Ekipa koja je osmislila aplikaciju Helpi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Studentica Hana Rašek

Hana ga naziva "poslom iz snova" baš zato što fleksibilno može dogovarati termine, birati što joj odgovara. Servis su osmislili Marko Strugar, Stipe Splivalo i Ana Penović, pokrenuvši ga prije nekoliko tjedana. Hana im se među prvima javila, i dobila posao, dvaput tjedno je družica 90-godišnjoj gospođi, zadovoljstvo je obostrano.

- Gospođa je divna, jako obrazovana, zanimljiva, ja njoj pravim društvo i pomažem oko kućanstva, a istodobno od nje sama puno učim, obožavam slušati njene priče. Oduvijek zapravo volim starije ljude, oni su riznica iskustva i mudrosti, volim ih ispitivati o životu nekad, slušati kako su živjeli, što su radili, što voljeli, kakva im je mladost bila... govori nam Hana, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta.

- Zajedno kuhamo, odnosno, gospođa je jako samostalna pa ja samo malo miješam ručak, smije se Hana, oduševljena i receptima svoje korisnice.

- Više nego što joj pomažem oko kuhanja, pravim joj društvo, što joj je, zapravo, i najpotrebnije. Pričamo, i tih nekoliko sati, koliko provedem kod nje dvaput tjedno, prođe začas. Pritom, vrijeme tamo kao da stane, kao da sam u nekom drugom svijetu, u kojem, recimo, uopće nemam potrebu uzeti mobitel u ruke, satima, toliko mi je s njom zanimljvo, zadovoljno će Hana.

Zadovoljna je i gospođa Inge Perko-Šeparović, naša poznata pravnica i politologinja, umirovljena sveučilišna profesorica. Osim Hane, preko Helpija joj dolazi još jedna studentica.

24sata Zagreb: Ekipa koja je osmislila aplikaciju Helpi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL



- Meni malo treba, i za sigurnost i za olakšanje. Ima stvari koje više ne mogu kao prije - donijeti više artikala iz trgovine odjednom, spremiti kapute, recimo, ili odnijeti otpad. Oko toga mi puno pomognu, vrlo konkretno. A i ugodno mi je s djevojkama biti - popijemo kavu, malo pričamo, nekad zajedno nešto i pripremimo u kuhinji . Mlade su i pristojne, simpatične. Nije da meni nije dobro i kad sam sama, ali dobro mi dođe i kad netko dođe - i zbog pomoći, i društva, kaže prof. Perko- Šeparović.

- Želja nam je bila ovim servisom pomoći seniorima u svakodnevnim aktivnostima, korištenjem usluga pouzdanih, s naše strane provjerenih studenata. U Europi ovakvo nešto, čini nam se, postoji samo u Engleskoj, ima u SAD-u, ali da, među rijetkima smo. Tek smo počeli, prije nekoliko tjedana, i bili uvjereni da nam se neće javiti puno zainteresiranih studenata. Oglas smo im pustili preko student-servisa u ponedjeljak, a u srijedu ga već morali maknuti zbog ogromnog interesa, javilo nam se njih osamdeset, kažu Marko i Stipe, uz Anu, pokretači platforme.

24sata Zagreb: Ekipa koja je osmislila aplikaciju Helpi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Stipe Splivalo

- Molim vas, napišite 'servisa', ne 'platforme', Ana nas stalno upozorava da će 'servis' biti jasniji starijim korisnicima od 'platforme', što to, zaboga, uopće znači, 'platforma'?, kroz smijeh će Stipe, web dizajner. Ideja je, inicijalno, baš njemu sinula, jer, kao i mnogi čiji su roditelji ostarjeli, želi omogućiti kvalitetno vrijeme i podršku bližnjima, i zna koliko ponekad nedostaje vremena za redovitu pomoć i druženje s njima. S Markom, po zanimanju medicinskim tehničarom koji je i jako empatičan prema starijima, osmislio je aplikaciju, velik je obol dala i Ana, stručnjakinja za IT i sve što ima veze s platformama. Pardon, servisima.

Da je Helpi baš ono što treba njegovoj mami, među prvima je uočio kazališni redatelj, osnivač i umjetnički voditelh poznatog umjetničkog kolektiva Montažstroj, Borut Šeparović.

- Kad sam 2012. radio projekt 55+, iz vrlo sam konkretnog iskustva vidio koliko starijim osobama znači komunikacija s mladima. U tom projektu nije bio važan samo umjetnički rezultat ni javna vidljivost, nego upravo ono što se događalo u radionicama i susretima: razmjena vremena, pažnje, iskustva i energije. Tu se najjasnije vidjelo da starijim ljudima ne treba samo pomoć, nego odnos. Treba im netko tko će ih saslušati, tko će s njima biti u stvarnom kontaktu i tko će ih barem malo izvući iz izolacije i osjećaja da ih je društvo već otpisalo, kaže Šeparović. Zato mu je Helpi važan model, dodaje.

- Zanimljivo mi je da se aplikacija i algoritam ovdje koriste za dobru svrhu — ne da nas dodatno zatvore u ekrane i pojedinačne balone, nego da organiziraju susret koji se bez takve infrastrukture često uopće ne bi dogodio. I to je važno na obje strane. Starijim ljudima takav susret može vratiti živost, ritam i volju, a mladima može donijeti iskustvo empatije, strpljenja i zrelosti koje se teško stječe na apstraktan način, napominje.

24sata Zagreb: Ekipa koja je osmislila aplikaciju Helpi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Marko Strugar



- Meni je to danas i osobno važno jer se događa mojoj mami. Kad ja nisam uz nju, dragocjeno mi je da postoji netko tko joj može pomoći u onome što joj je teško, ali još više da uz tu pomoć dođe i razgovor. Prije svega druženje, nikako medicinska skrb. Mislim da je to poruka prije svega mojoj generaciji, ljudima koji već imaju vrlo stare roditelje. Naši roditelji često sami neće organizirati ovakvu vrstu pomoći preko aplikacije, ali mi to možemo učiniti za njih. Kao što danas preko aplikacije bez problema naručujemo prijevoz ili hranu, trebali bismo moći organizirati i ovakav oblik ljudske, ne-medicinske podrške. U tome za mene nije riječ samo o praktičnoj usluzi, nego o jednoj važnoj društvenoj infrastrukturi susreta, poručuje Šeparović.

Korištenje aplikacije je jednostavno, sve su informacije dostupne na stranici https://helpi.social/. Seniori, ili netko drugi za njih, svaki put odabiru koje točno usluge trebaju te studenti uvijek unaprijed znaju koje usluge se od njih očekuju. Mogu birati kad su dostupni, i koje usluge žele pružati. Zarađeni honorar im se isplaćuje preko student servisa.

- Za njih, međutim, ovo nije samo posao, ni za koga ovo nije samo posao, već odnos koji prevazilazi uslugu, jedno posebno međugeneracijsko iskustvo, kaže Marko. Hana je, recimo, oduševljena i što je s gospođom Inge prvi put u životu popila espresso, inače uvijek naručuje kavu s mlijekom. Oduševljena je i profesoričinom bogatom bibliotekom, a najviše činjenicom da pravi društvo autorici brojnih knjiga.

Stipe otkriva kako interesa za uslugu među umirovljenicima itekako ima i u drugim hrvatskim gradovima, nadaju se da će u budućnosti Helpi svoju mrežu isplesti i izvan Zagreba.