Studenti prava pripremaju se za prosvjed: 'Nastavljamo borbu!'

Nakon što su bez rasprave povećali školarine izvanrednim studentima Pravnog fakulteta za 1200 kuna, studenti su pokušali sve riješiti razgovorom s Upravom. Nije im uspjelo pa sad spremaju prosvjed

<p>Izvanredni studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu ni nakon razgovora s Upravom nisu uspjeli srušiti odluku o povećanju školarine koju moraju plaćati. U ponedjeljak su imali sastanak s Upravom, na kojem se dekan nije pojavio, pa se tako nijedna odluka nije mogla donijeti.</p><p>Studentski zbor imao je tri zahtjeva: da se odluka o povećanju školarine zamrzne te da se o njoj ponovno glasa, ovoga puta uz raspravu; da se odobri dulji rok za plaćanje školarine te da se svim studentima omogući plaćanje na rate bez dodatnih molbi i da se ponovi upis izbornih predmeta pete godine jer zbog kašnjenja nekih profesora s upisivanjem ocjena nisu svi studenti imali jednaka prava.</p><h2>Dekan komunicira samo mailom</h2><p>Dekan <strong>Igor Gliha</strong> je danas razmotrio njihove zahtjeve i donio odluku kojom odbija njihov zahtjev za stavljanje odluke o školarinama 'na led'. Što se tiče drugog zahtjeva, objasnio je da 'će svi studenti imati mogućnost urednog upisa više godine, neovisno o tome podmire li svoju obvezu do 23. rujna ili ne', a ponovnih upisa izbornih predmeta neće biti, već će Uprava razmotriti svaki individualni zahtjev kojeg dobiju zasebno. Studenti su ogorčeni i jer unatoč povećanoj školarini, <strong>i dalje nemaju pravo na sufinanciranu prehranu i dopunsko zdravstveno osiguranje.</strong> Ljuti su i zbog dekanovog načina komuniciranja, jer se ona odvija samo putem maila i to tek kada se studenti dovoljno glasno pobune.</p><p>Podsjetimo, kako bi smirio situaciju, dekan je poslao svim studentima mail u kojem navodi da su nastavnicima i administraciji smanjene plaće za 24%, obustavljene sve isplate demonstratura, a troškovi minimalizirani kako bi se obnovila zgrada nastradala u potresu. No, ovim mailom samo je dodatno potpirio vatru, jer studentima nije jasno kako je moguće da fakultet nema novaca te da se zbog toga diže školarina, ako "plaćaju svaki papir iz referade i sve materijale za studiranje". Nije pomoglo ni to što ih u mailu poziva na "preuzimanje odgovornost za dobrobit naše domovine i svih njenih građana".</p><p> - S obzirom na to da je naš prvi i glavni zahtjev odbijen, odlučeno je da će se prosvjed održati - kaže <strong>Boris Rajić</strong> iz Studentskog zbora.</p><h2>Epidemiološke mjere otežavaju organizaciju</h2><p>No zbog epidemioloških mjera ne mogu organizirati prosvjed ispred zgrade fakulteta, a ni ispred HNK jer je tamo ljetna pozornica kazališta.</p><p> - Tražili smo odobrenje od dekana da prosvjedujemo u dvorištu fakulteta, on nas je usmjerio na rektora koji je naš zahtjev odbio jer "nitko nikad nije tu prosvjedovao", što i je istina. - dodaje <strong>Rajić.</strong></p><p>Studenti tvrde da će <strong>do kraja tjedna</strong> biti poznato kada i gdje će biti prosvjed, a svojim kolegama poručuju:</p><p><em>Studentski zbor će nastaviti u borbi na drugim frontama te ćemo pokušati sazvati sjednicu Fakultetskog vijeća drugim mehanizmima kako bi Vijeće moglo glasovati i nadamo se retroaktivno promijeniti odluku. I na kraju vas želimo sve pozvati da ne gubite nadu i da se pripremite, jer prosvjed koji slijedi je bezuvjetan, održat će se u ime svih neugodnosti i svih nepravdi koje smo morali pretrpjeti i ovaj put nas neće ništa spriječiti da pokažemo i Upravi i profesorima i javnosti što studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu misle o svojim uvjetima studiranja.</em></p><p>Objavu potpisuju sa 'Vaši "mladalački aktivisti"', kako ih je ljetos pogrdno nazvao sam dekan Pravnog fakulteta.</p>