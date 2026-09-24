Studentska lista koja želi srušiti Vučića krenula u BiH: U Brčkom kazne, u Trebinju zabrana...

Aktivisti studentske liste koja na predstojećim listopadskim izborima u Srbiji želi maknuti s vlasti predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu stranku proširili su svoju kampanju i na Bosnu i Hercegovinu, gdje pokušavaju pridobiti naklonost tisuća osoba iz te zemlje koje imaju i srbijansko državljanstvo. Aktivisti liste "Studenti pobjeđuju" na svom su se prvom predstavljanju u distriktu Brčko odmah suočili s prekršajnim kaznama jer je lokalna policija zaključila kako je u pitanju nenajavljeno okupljanje.

Policija je reagirala nakon što su "zabilježili postavljanje štanda, te podjelu određenih letaka i okupljanje više osoba", naveli su u priopćenju.

"Primjenjujući odredbe Zakona o mirnom okupljanju identificirane su dvije osobe koje su organizirale navedenu aktivnost, kao i to da nisu sukladno članku 11. zakona dostavili policiji obavijest o održavanju mirnog okupljanja. Zbog činjenice da su počinitelji prekršaja strani državljani, protiv njih je pokrenut skraćeni prekršajni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta", pojasnili su iz policije.

Okupljanje ipak nisu prekinuli pa su aktivisti studentske liste zainteresiranima uspjeli predstaviti svoj program i kandidate.

Na probleme su naišli i u Trebinju. Komunalni policajci u srijedu su im ondje zabranili postavljanje štanda pa su im svoj prostor ponudili iz oporbene Liste za pravdu i red.

U narednim danima nastavit će turneju po BiH, a planiraju kampanju i u Doboju, Višegradu, Banjoj Luci, Bratuncu i Zvorniku, odnosno isključivo gradovima koji su na teritoriju Republike Srpske.

Srbija je otkako je de facto na čelu te države Aleksandar Vučić masovno dijelila svoja državljanstva osobama iz BiH, a samo u razdoblju od 2011. do 2022. srbijansku je putovnicu dobilo njih gotovo 180 tisuća, čime su ujedno stekli pravo glasa na srbijanskim izborima.

Čelnik vladajuće stranke u RS-u Milorad Dodik već godinama otvoreno poziva osobe iz tog entiteta s državljanstvom Srbije da sudjeluju na srbijanskim izborima i podupru Vučića.

Takav poziv uputio je i kada je Vučić najavio izbore za 25. listopada.

"Surađivao sam sa svim predsjednicima Srbije, zato tvrdim da je odnos Srbije i Republike Srpske najbolji od dolaska Aleksandra Vučića na čelo Srbije", kazao je ranije Dodik.

Gotovo sve stranke u RS-u, bez obzira jesu li dio vlasti ili su oporba, također podupiru Vučića. Jedina iznimka je Lista za pravdu i red iz Trebinja predvođena Nebojšom Vukanovićem koji je na predstojećim izborima u BiH kandidat za člana državnog predsjedništva.

"Dočekom studenata koje svi drugi ignoriraju osvjetlali smo obraz i imat ćemo ključnu ulogu u normalizaciji odnosa sa Srbijom kada studentska lista pobijedi na parlamentarnim izborima", poručio je Vukanović.