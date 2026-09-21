VIDEO Ovo je spot studenata koji je uvrijedio Vučića. Žalili se i EU: 'To nije demokracija...'

Spot studenata Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu, u kojem je središnja figura predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izazvao je burne reakcije srbijanskih vlasti uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 25. listopada.

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Srbija ga nije htela. https://t.co/pTCjcwM55s — FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) September 19, 2026

Zbog spota je predsjednica Narodne skupštine Srbije i potpredsjednica Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić sazvala konferenciju za medije, a potom se putem društvene mreže X obratila i Europskom parlamentu, njegovim političkim grupama, europskoj povjerenici za proširenje Marti Kos te šefu Delegacije EU-a u Srbiji Andreasu von Beckerathu.

Brnabić je objavila sporni video i pozvala europske političke predstavnike da se izjasne o njegovom sadržaju.

- Pozivam sve naše europske partnere i sve političke grupe u Europskom parlamentu da pogledaju ovaj video i jasno navedu jesu li ovo vrijednosti koje odražavaju demokraciju i slobodne izbore - napisala je Brnabić.

Spot je snimljen u crno-bijeloj tehnici i nosi naslov "Srbija ga nije htjela", a u njemu se izmjenjuju snimke koje je Vučić ranije objavljivao na svom Instagram profilu s porukama građana i prizorima s ulica Srbije.

U jednom dijelu prikazuje se Vučić kako ženama nosi cvijeće povodom Međunarodnog dana žena, nakon čega slijede izjave građanki koje govore da predsjednik Srbije "nije dobrodošao" i da ga "narod ne želi vidjeti".

U drugoj sceni Vučić se pojavljuje dok ispred njega roboti plešu kolo. Taj prizor prati ranija izjava jedne studentice koja je poručila da će "igrati kolo" kada budu prenosili uhićenja vlasti.

U spotu se koristi i najava Vučića da će uzeti "jedno kamionče" i njime krenuti u kampanju. Nakon toga pojavljuju se poruke poput "Vučić nepoželjan", "nitko ga neće" i "persona non grata".

Posebnu reakciju vlasti izazvao je završetak videa, u kojem se pojavljuju scene brisanja pločica i sapun na podu zatvorske ćelije. Brnabić je taj dio protumačila kao prijetnju Vučiću i poruku povezanu sa seksualnim nasiljem u zatvorskom kontekstu.

- U ovom videu oni pozivaju ljude da glasuju za Studentsku listu, dok obećavaju da će pravdu uzeti u svoje ruke, uhititi i nehumano kazniti bilo koga tko drugačije misli od njih - tvrdila je Brnabić.

Dodala je kako smatra da takav sadržaj ne bi smio biti dio izborne kampanje.

- Ovo nije politička kampanja i nikada ne bi trebalo biti dio bilo koje izborne kampanje. Srbiji je potrebna jasna vizija i program za budućnost, umjesto prijetnji i mržnje. Ovo nije demokracija. Ovo je antidemokracija - poručila je.

Na spot je reagirao i predsjednik SNS-a Miloš Vučević, koji je izjavio da je "zgrožen" sadržajem. Prema njegovim riječima, cilj videa je "dehumanizacija Aleksandra Vučića", uz brisanje njegovih emocija, negiranje njegovih postignuća i, kako je rekao, "sotonizaciju njegovog rada".