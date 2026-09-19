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OČEVID TRAJE

VIDEO Jeziv zločin u Novom Sadu: Ubijena je žena u stanu. Uhitili su sina, imao je nož

Piše 24sata,
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VIDEO Jeziv zločin u Novom Sadu: Ubijena je žena u stanu. Uhitili su sina, imao je nož
ILUSTRACIJA | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Policija je nedugo prije 6 sati iz stana u gradskoj četvrti Grbavica izvela osumnjičenog muškarca i odvela ga u policijsku postaju

Jutrošnja tragedija potresa Srbiju. Žena je ubijena oko 4 sata ujutro u stanu u Ulici Alekse Šantića u Novom Sadu. Za ubojstvo je osumnjičen njezin sin, koji ju je prema prvim informacijama usmrtio nožem. Vijest je prvotno objavio Instagram profil 192, piše Telegraf.rs.

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Na mjestu događaja nalazi se velik broj policajaca, a očevid je u tijeku. Policija je nedugo prije 6 sati iz stana u gradskoj četvrti Grbavica izvela osumnjičenog muškarca i odvela ga u policijsku postaju. Osumnjičenog je na mjestu događaja pregledala ekipa Hitne pomoći. Stigli su i djelatnici pogrebne službe koji su preuzeli tijelo ubijene žene.

Više detalja o slučaju bit će poznato nakon službenog policijskog priopćenja. Očevid na mjestu zločina i dalje traje. 

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