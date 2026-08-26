Studentski centar Zagreb: Više od 3000 studenata ostalo bez mjesta u studentskom domu

Studentski centar u Zagrebu primio je 9752 prijave a subvencionirani smještaj u studentskim domovima, objavili su. Od tog broja, oko 3000 studenata ostalo je bez doma, jer su u četiri zagrebačka studentska doma dostupno 6638 kreveta.

Ove godine taj broj je smanjen za oko 850 kreveta jer je u najvećem studentskom domu, "Stjepan Radić", počela obnova dva paviljona koji su zadnji put uređeni za Univerzijadu 1987. godine. Preuređenje se financira iz Kohezijskog fonda EU.

Na listi čekanja 2845 studenata

Zbog ove situacije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o povećanoj subvenciji za 906 studenata koji će biti ispod bodne granice za smještaj u studentskom domu. Prema Odluci iz lipnja, Ministarstvo će u akademskoj godini 2026./2027. stanovanje kod privatnog stanodavca subvencionirati sa 60 EUR mjesečno, odnosno 152 eura u Zagrebu i Slavonskom Brodu. Te subvencije su uvećane zbog rekonstrukcije doma u Zagrebu, te gradnje novih paviljona u Slavonskom Brodu.

Foto: Studentski centar Zagreb

Iz SC-a Zagreb najavili su kako će u studenome provesti dodatni natječaj, putem kojeg će još 800 studenata koji nisu ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu, niti na povećanu subvenciju podstanarskog smještaja, moći ostvariti pravo na redovitu subvenciju podstanarskog smještaja u iznosu od 60 eura mjesečno.

Konačne rang-liste za studentske domove objavili su SC Rijeka i Osijek. Mjesto u domu dobilo je oko 1400 studenata, njih oko 1360 u Osijeku, te 110 u Požegi. Više od 1.030 studenata u Osijeku je ostalo ispod crte. Za njih 175 osigurana je subvencija privatnog smještaja od 60 eura.

U Rijeci je popunjeno svih 1250 mjesta u dva studentska doma, zahjeve je predalo 2065 studenata, što znači da je njih 815 ostalo bez mjesta. Subvenciju za privatni smještaj dobilo je 50 studenata.

U Splitu je 1714 studenata ostvarilo pravo na mjesto u domu, ili na subvenciju za privatni smještaj od 60 eura. Prijave je poslalo 3065 studenata.

U Varaždinu je smještaj u domu dobilo 811 studenata, od oko 1250 prijava. Subvenciju je dobilo 50 studenata.

U Puli je popunjeno svih 366 mjesta, a 160 studenata je ostalo bez doma.

Pet puta jeftinije nego u privatnom smještaju

SC Zagreb javlja kako su ponešto podigli cijene smještaja zbog "usklađenja s porastom troškova energenata i održavanja smještajnih kapaciteta te povećanim izdvajanjima za plaće radnika". No smještaj u domu je i dalje višestruko povoljniji od privatnog smještaja, osim ako studenti nisu kod roditelja, ili druge familije.

Tako se prosječna cijena smještaja u studentskom domu u Zagrebu kreće oko 77 eura mjesečno, što uključuje režijske troškove i internet. Tako je i u ostalim gradovima. Ovisno o tome je li student u dvokrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi, na kojoj je lokaciji itd. cijene se kreću od 40 do 120 eura.

Prazan studentski kampus na Trsatu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Istovremeno, privatni najam, primjerice u Zagrebu, za garsonjeru iznosi minimalno 500 eura mjesečno (i to u rubnim dijelovima grada). Što su stanovi bliži fakultetima i središtima gradova, cijene im enormno rastu.

Gradovi, ovisno o mogućnostima, ulažu u povećanje smještajnih kapaciteta. Primjerice, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih investiralo je 5,3 milijuna eura u gradnju studentskog doma u Koprivnici za Sveučilište Sjever. To će osigurati oko 100 mjesta.