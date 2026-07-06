Studentski i učenički poslovi: Za mjesec dana možemo zaraditi 1500 eura, taman za džeparac

Iskra (19) i Kateryna (19) studentice su Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Ovih dana polažu zadnje ispite u ljetnom roku, vraćaju se kući, a onda u kolovozu počinju zajedno raditi u jednom kafiću na otoku u šibenskom arhipelagu.

Obje već imaju iskustva s ljetnim sezonskim poslovima.

- Prvi put sam radila još u srednjoj školi. Radim u kafiću u mjestu u kojemu moja obitelj ima obiteljsku ljetnu kuću, pa sam spojila ugodno s korisnim. Ljeti je u kafiću poprilično naporno raditi, posebno ako si bez iskustva. Jutarnje smjene prolaze u kuhanju kava, popodne su ljudi više raspoloženi za rashlađena pića. Treba biti brz jer se stolovi začas napune, posebno kada dođu velike grupe. Zna biti gusto, posebno kad odjednom treba skuhati i po desetak kava, a uz to dodati sladolede, sporazumijevati se na više jezika... Ali snašla sam se, a plaća i bakšiš koji sam zaradila još dugo su mi potrajali - kaže Iskra.

'Želimo rasteretiti roditelje'

Ljetna zarada fino će joj popuniti studentski budžet. Za razliku od mnogih kolegica i kolega, bila je smještena u studentskom domu, što značajno smanjuje troškove i njoj i njezinim roditeljima. Primjerice, za sobu u Kampusu Trsat plaćala je 75 eura mjesečno, a za garsonijere u Rijeci koje su u blizini kampusa plaća se i po 600 eura mjesečno.

- Nadam se da ću opet dobiti dom, no bez obzira na to, uvijek je dobro imati nešto novca sa strane. Tako ne trebam opterećivati roditelje ako, primjerice, želim kupiti neki komad odjeće, pribor koji mi treba za studij ili autobusnu kartu kad idem kući - dodaje Iskra.

Kateryna je u Hrvatsku došla iz Ukrajine nakon pokretanja ruske agresije na njezinu zemlju, kad im je bomba uništila kuću. Cijela je obitelj automobilom stigla u Hrvatsku, gdje su potražili novu životnu sreću. Trenutno žive u Korenici, a Kateryni dodatna zarada itekako dobro dođe da rastereti roditelje. S prosječnom studentskom satnicom zaradit će oko 1500 eura, a poslodavac na taj iznos plaća ostale obaveze državi.

- Radim za iskustvo i plaću. Kad mi je Iskra rekla da kafić traži još jednu djelatnicu za ljeto, odmah sam pristala. Prije sam radila neke sitne poslove, ovo će mi biti novo iskustvo - dodaje Katja, kako je zovu prijatelji.

Lani je radilo 125.000 studenata i učenika

Njih dvije su među 30.500 studenata koji svake godine rade sezonske poslove u turizmu. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, koje ministarstvo prikuplja od posrednika (studentskih centara ili visokih učilišta), prošle je godine bio isplaćen 184.491 studentski ugovor u obalnim gradovima, Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik. Najčešći naručitelji poslova su veliki trgovački lanci - Studenac, Spar Hrvatska, Plodine i Tommy, te INA. Prosječna satnica bila je 7,16 eura, a prosječan broj odrađenih sati po ugovoru 73,03.

Podaci Porezne uprave za 2025. pokazuju kako je tijekom godine na raznim poslovima radilo oko 125.000 učenika i studenata.

Konobar na plaži | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iako je službena minimalna satnica 6,56 eura, u prosjeku je ona najčešće između 7 i 7,50 eura, a raste i do 11 eura. Po zakonu, satnica se uvećava za noćni rad, rad nedjeljom i blagdanom, i to barem 50% viša. Ovisno o tome gdje rade, poslodavac im može plaćati smještaj, prijevoz, prehranu.

Poslove nudi 12.500 poslodavaca

Studenti često pronalaze poslove i u fast food lancima ili, ovisno o struci, odrađuju poslove u poduzećima. U turizmu ima raznih poslova, od ugostiteljstva, trgovina, call centara do rada na jahtama, turističkim brodovima. Tražene su i animatorice i animatori u dječjim kampovima, hostese, spasioci u moru i na bazenima, trenerima fitnessa... Traže se i programeri, IT ili elektrotehničari.

Prema podacima Studentskog centra Zagreb, studentima poslove nudi 12.500 poslodavaca, a usluge Student servisa koriste 44.000 studenata.

Najtraženiji poslovi prvih šest mjeseci ove godine bili su u:

1. Trgovini, ugostiteljstvu

2. Turizmu

3. Promidžbi, marketingu

4. Administrativnim poslovima

Broj maturanata učlanjenih u SC Zagreb u lipnju 2026 bio je 1.687, a lani od početka lipnja pa do kraja kolovoza, bilo je učlanjenih 3.800 maturanata.

Iz SC-a Zagreb kažu kako se maturanti, kad završe srednju školu i polože državnu maturu, mogu učlaniti u Student servis i raditi cijelo ljeto do 1. listopada, dok ne počne akademska godina.

Studenti mogu raditi cijelu godinu

Zagrebački student Vid (21) u lipnju je pronašao posao u Studencu.

- Moram napokon položiti vozački ispit. Roditelji su mi platili vozački školu, no prvi ispit sam pao, pa ih više ne želim opterećivati troškovima. Radim svako ljeto već od 16. godine, najčešće u nekom od trgovačkih lanaca. Obično su to poslovi na blagajni, slaganje polica i sve što je potrebno. Ove godine satnica će mi biti malo viša od 7 eura. To će mi pokriti trošak vozačkog i još će mi ostati da sebi priuštim odlazak na more s curom. Posao nije zahtjevan, sve se možemo dogovoriti, ako mi treba za ispit i slično. Radi se i vikendom, i u smjenama, no za tih mjesec, mjesec i pol, nije teško - kaže.

Šibenik: Potraga za radnom snagom na svakom koraku u Dalmaciji | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Studenti mogu raditi cijelu godinu. Poslodavci u turizmu i trgovini više vole zaposliti njih nego strane radnike jer ipak nema jezične barijere, navodi ravnatelj Studentskog centra Zagreb Mario Župan.

Učenici teže nalaze posao

Srednjoškolci mogu početi raditi kad napune 15 godina, i to samo tijekom praznika. No to je mnogima dovoljno da zarade džeparac. Ipak, njima je ponekad teže pronaći posao, što nam je reklo više učenika iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Osim toga, u trgovačkim lancima i fast food restoranima više vole zaposliti studente, otkrivaju nam sugovornici. Učenici ne mogu raditi sve poslove, a i zakon je striktniji kad je riječ o maloljetnim zaposlenicima.

Maturantica Mila iz Samobora radi od drugog razreda srednje tijekom ljetnih praznika. Kako kaže, radi jer želi imati svoj novac za more, da može sebi priuštiti tenisice, neki izlet, izlaske s prijateljicama a da stalno ne mora žicati od roditelja.

- Čini se da je možda i najzahtjevnije pronaći primjeren posao, da ne moraš dugo putovati, da si u sigurnom i pristojnom okruženju. Mila je posao pronašla u kvartovskom dućanu. Prvo je napravila popis poslova koje bi radila i mjesta na kojima bi radila, a onda je otišla tamo i pitala voditelje poslovnica trebaju li pomoć u ljetnom razdoblju. Kad je prvi put tražila, pitala je već u ožujku, čini mi se, a onda je i ostalih ljeta radila ondje - rekla nam je njezina mama.

Ljetni smještaj u domovima

Procedura za rad i za studente i za učenike je jednostavna. Studenti se prijavljuju preko studentskog centra na sveučilištu na kojem studiraju. Svejedno je u kojemu mjestu rade. Prema tom studentskom ugovoru bit će im isplaćena plaća. Ovisno o poslu koji rade, trebat će im i dodatni papiri. Primjerice, za rad u kafiću, kuhinji i sličnim poslovima potrebne su sanitarne iskaznice, koje se dobivaju u podružnicama HZJZ-a.

Učenici koji žele raditi trebaju se učlaniti u učeničke servise. U Zagrebu je to Učenički servis Tehničke škole, za koji korisnici kažu da vrlo dobro, brzo i precizno odgovara na pitanja i obavlja sve što treba. Poslodavac treba ovjeriti uputnicu prema kojoj će Učenički servis izdati ugovor.

Studentima zagrebačkog sveučilišta koji nisu iz Zagreba, a ljeti žele ostati u glavnom gradu, SC omogućava ljetni smještaj od 15. srpnja do 1. rujna za 180 eura, što je u prosjeku četiri eura na dan.