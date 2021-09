Nakon što je Mihovil Mioković (24), predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, objavio fakture koje pokazuju na što je trošio novac Studentskog zbora, njegovi kolege su se distancirali.

Podsjetimo, na popisu su dva MacBook Proa koja se, po njegovim riječima, koriste za streamanje sveučilišnih utakmica i Zoom sastanke, mobiteli, cafe aparat, sef za oružje koji se koristi kao sef za skupu opremu, memorijski jastuci za avion, antistres loptice, uništavač papira.

Ima toga još, ali ne stane u jednu rečenicu. Mioković nam je obećao danas odgovoriti na upit, no do zaključka ovog teksta to se nije dogodilo. Dapače, rekao nam je da nema vremena obzirom na to da su mu cijeli dan televizijske kuće u uredu.

No, oglasili su se članovi Studentskog zbora, traže njegov opoziv. Njihovo priopćenje, u kojem navode da nisu tražili ni znali za razmjere trošenja, prenosimo u cijelosti.

Drage kolegice i kolege,

Vjerujemo da ste nažalost upoznati sa zbivanjima uz Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i kolegu Miokovića, odnosno medijske natpise zadnja dva dana.

Kao studentski predstavnici dužni smo reagirati i poslati poruku da nam je ovakvo ponašanje i rasipništvo neprihvatljivo, to nije Studentski zbor, to nisu studentski predstavnici!

Želimo naglasiti da članovi Studentskog zbora nisu bili upoznati s nerazumnim i nepriličnim trošenjem na račun Studentskoga zbora koje je predsjednik samostalno odobravao. Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu odobrila je jedino financiranje audio-vizualne opreme te niti jedna druga stavka nije bila potvrđena od strane Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Sporne stavke također nisu bile uvrštene u financijski plan niti u prenamjenu proračuna izglasanu na sjednici Skupštine 14. travnja 2021. godine. Osim stavki “Hoodice sa štikanim logotipom za Zdravo sveučilište” i “Saramonic VmicLink5 3TX+RX” nabavljena oprema nije se koristila za potrebe provedbe projekata Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu niti su voditelji projekata tražili njihovo financiranje.

Članovima Studentskog zbora bili su dodijeljeni promotivni materijali, no članovi nisu bili upućeni u nabavljenu količinu kao i cijenu navedenih promotivnih materijala. U lipnju 2021. godine predsjednik Studentskog zbora samostalno je naručio dodatne promotivne materijale u iznosu od 185.869,06 kn bez odobrenja Skupštine i informiranja kolega.

Ovim sramotnim poslovanjem i našom neupućenošću (ali ne zbog nezainteresiranosti, već zbog Predsjednikove oholosti da djeluje sam), neupitno je, i potpuno opravdano, narušen ugled studentskih predstavnika. Obvezujemo se djelovati potpuno javno i transparentno kako bi se povjerenje u studentsko predstavništvo u što bližoj budućnosti povratilo.

Zbog svega navedenoga smatramo da kolega Mioković treba odstupiti s mjesta predsjednika i povući kandidaturu za idući mandat.

Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu uputili smo prijedlog za opozivom predsjednika Mihovila Miokovića zbog narušavanja ugleda Studentskog zbora i nesavjesnog upravljanja financijama Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.