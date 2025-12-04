Studija utjecaja na okoliš brze ceste Pitomača – Virovitica u javnoj raspravi, duga je 22 km

Studiju o utjecaju na okoliš Podravske brze ceste, dionice Pitomača – Virovitica duljine 21,9 kilometara, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije uputilo je na javnu raspravu koja će trajati do 18. prosinca. Nositelj budućeg projekta gradnje brze četverotračne ceste su Hrvatske ceste (HC), a prometnica će prolaziti kroz Koprivničko-križevačku i Virovitičko-podravsku županiju.

Dokumentom je predviđeno pet čvorišta - Kladare, Pitomača, Stari Gradac te Virovitica 1 i Virovitica 2, a predviđeno je i pet vijadukata, pet prijelaza i dva nadvožnjaka. Iako se radi o samo 21,9 kilometara, iz studije se vidi da je riječ o građevinski zahtjevnom pothvatu.

Podravska magistrala jedna je od najprometnijih u Hrvatskoj zbog teretnog prometa i jer spaja kontinentalni sjever s kontinentalnim jugom, a smatra se opasnom jer prolazi kroz brojna naselja.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kaže da je tih 21,9 kilometara buduće prometnice dio buduće ceste Ormož-Ilok, to jest Slovenija-Osijek.

No, kako je studija utjecaja na okoliš manjeg dijela buduće brze ceste tek prvi korak prema velikom infrastrukturnom projektu, proći će još dosta vremena do trenutka kada će Ormož i Ilok biti spojeni novom prometnicom.

U sadašnjoj fazi grade se samo obilaznice. Izgrađene su sjeverna obilaznica Virovitice i obilaznica Slatine, a sada počinje gradnja obilaznice Pitomača.

Očekuje se da će izgradnja brze ceste imati značajan pozitivan utjecaj na gospodarski razvoj županija, a poseban je naglasak na poduzetničkim zonama koje su infrastrukturno opremljene.

Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić ističe da je izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornice jedan od glavnih razloga za što bržu izgradnju koprivničke obilaznice.

Na Piškornicu će se dovoziti otpad iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, a sav taj kamionski prijevoz prolazit će Podravskom magistralom.

Osim toga, Podravka kao najveći prehrambeni izvoznik lakše bi putem novoizgrađenih i obnovljenih dijelova D2 plasirala svoje proizvode izvan granica Hrvatske.