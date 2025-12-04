Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA PROMETNICA

Studija utjecaja na okoliš brze ceste Pitomača – Virovitica u javnoj raspravi, duga je 22 km

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Studija utjecaja na okoliš brze ceste Pitomača – Virovitica u javnoj raspravi, duga je 22 km
Virovitica: Novoizgrađeni dio dionice brze ceste Virovitica - Špišić Bukovica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Podravska magistrala jedna je od najprometnijih u Hrvatskoj zbog teretnog prometa i jer spaja kontinentalni sjever s kontinentalnim jugom, a smatra se opasnom jer prolazi kroz brojna naselja

Studiju o utjecaju na okoliš Podravske brze ceste, dionice Pitomača – Virovitica duljine 21,9 kilometara, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije uputilo je na javnu raspravu koja će trajati do 18. prosinca. Nositelj budućeg projekta gradnje brze četverotračne ceste su Hrvatske ceste (HC), a prometnica će prolaziti kroz Koprivničko-križevačku i Virovitičko-podravsku županiju.

Dokumentom je predviđeno pet čvorišta - Kladare, Pitomača, Stari Gradac te Virovitica 1 i Virovitica 2, a predviđeno je i pet vijadukata, pet prijelaza i dva nadvožnjaka. Iako se radi o samo 21,9 kilometara, iz studije se vidi da je riječ o građevinski zahtjevnom pothvatu.

Podravska magistrala jedna je od najprometnijih u Hrvatskoj zbog teretnog prometa i jer spaja kontinentalni sjever s kontinentalnim jugom, a smatra se opasnom jer prolazi kroz brojna naselja.

KRAĆI ZASTOJI HAK: Vozi se u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici i istarskom ipsilonu
HAK: Vozi se u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici i istarskom ipsilonu

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović kaže da je tih 21,9 kilometara buduće prometnice dio buduće ceste Ormož-Ilok, to jest Slovenija-Osijek.

No, kako je studija utjecaja na okoliš manjeg dijela buduće brze ceste tek prvi korak prema velikom infrastrukturnom projektu, proći će još dosta vremena do trenutka kada će Ormož i Ilok biti spojeni novom prometnicom.

U sadašnjoj fazi grade se samo obilaznice. Izgrađene su sjeverna obilaznica Virovitice i obilaznica Slatine, a sada počinje gradnja obilaznice Pitomača.

Očekuje se da će izgradnja brze ceste imati značajan pozitivan utjecaj na gospodarski razvoj županija, a poseban je naglasak na poduzetničkim zonama koje su infrastrukturno opremljene.

NA MJESTU JE PREMINULA Užas na A3: Kamionom kraj Popovače usmrtio pješakinju
Užas na A3: Kamionom kraj Popovače usmrtio pješakinju

Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić ističe da je izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornice jedan od glavnih razloga za što bržu izgradnju koprivničke obilaznice.

Na Piškornicu će se dovoziti otpad iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, a sav taj kamionski prijevoz prolazit će Podravskom magistralom.

Osim toga, Podravka kao najveći prehrambeni izvoznik lakše bi putem novoizgrađenih i obnovljenih dijelova D2 plasirala svoje proizvode izvan granica Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025