NA MJESTU JE PREMINULA

Užas na A3: Kamionom kraj Popovače usmrtio pješakinju

ILUSTRACIJA | Foto: ilustracija/borna jaksic/pixsell

Vozač (28) teretnog vozila zagrebačkih tablica kretao se desnom prometnom trakom u smjeru Zagreba te je udario u 33-godišnju pješakinju. Od siline udara tijelo pješakinje je odbačeno na lijevu prometnu traku

Pješakinja (33) poginula je u teškoj nesreći do koje je došlo u utorak kasno navečer na autocesti A3, kraj Popovače, javlja sisačka policija. Kako se navodi, do nesreće je došlo oko 23.20 sati.

Vozač (28) teretnog vozila zagrebačkih tablica kretao se desnom prometnom trakom u smjeru Zagreba te je udario u 33-godišnju pješakinju. Od siline udara tijelo pješakinje je odbačeno na lijevu prometnu traku gdje je i preminula.
 
Tijelo žene je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.
 
Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija će o ovom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.
 

