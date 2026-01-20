Subašić-Maras imenovana je na poziciju članice Uprave Studenca

Nadzorni odbor Studenca, najvećeg maloprodajnog lanca u Hrvatskoj po broju trgovina, imenovao je Matiju Subašić-Maras članicom Uprave i glavnom operativnom direktoricom za ljudske resurse kompanije. Ovom promjenom prvi put u Upravu dolazi osoba odgovorna za upravljanje ljudskim potencijalima, čime Studenac dodatno potvrđuje stratešku važnost ljudi i organizacijskog razvoja u kompaniji s više od sedam tisuća zaposlenika.

Mandat Matije Subašić-Maras započinje 19. siječnja. Odgovornost za poslovno područje preuzima od Tatjane Jukić, dosadašnje direktorice upravljanja ljudskim potencijalima, koja nakon pet godina u Studencu nastavlja profesionalni put izvan kompanije.

- Ovom odlukom jasno poručujemo da su ljudi u središtu naše strategije rasta. U okolnostima snažnog širenja poslovanja i izazova s dostupnošću radne snage, upravljanje ljudskim potencijalima jedno je od ključnih pitanja dugoročne održivosti i uspjeha kompanije - istaknuo je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca te dodao kako Matija Subašić-Maras donosi bogato iskustvo u Studenac:

- Matiji želim toplu dobrodošlicu u Upravu Studenca. Njezino iskustvo u vođenju velikih sustava kroz transformacije, jačanje organizacijske kulture i razvoj ljudi bit će iznimno važno za daljnji razvoj naše kompanije. Ujedno zahvaljujem Tatjani Jukić na pet godina predanog rada, profesionalnosti i snažnom doprinosu izgradnji modernog HR-a u Studencu.

U novoj ulozi, Subašić-Maras fokusirat će se na daljnje jačanje organizacijske kulture, razvoj i zadržavanje zaposlenika, održiv proces zapošljavanja, unapređenje sustava nagrađivanja i praćenja učinka te na stvaranje stabilnog radnog okruženja prilagođenog potrebama najveće maloprodajne mreže u Hrvatskoj.

- Studenac je kompanija koja raste brzo, ali pritom ostaje snažno povezana sa zajednicama u kojima djeluje. Moj fokus bit će stvaranje okruženja u kojem se zaposlenici osjećaju sigurno, cijenjeno i motivirano, uz jasne sustave razvoja, odgovornosti i nagrađivanja. U industriji u kojoj su ljudi ključna konkurentska prednost, kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima mora biti jednako snažno kao i poslovna strategija - poručila je Matija Subašić-Maras.

Matija Subašić-Maras diplomirala je psihologiju te je stekla MBA diplomu, a iza sebe ima više od 25 godina iskustva na višim i najvišim rukovodećim pozicijama u javnom i privatnom sektoru. Karijeru je započela u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske, nakon čega se razvijala u PLIVI, gdje je sudjelovala u velikim organizacijskim i kulturnim transformacijama. Potom je vodila regionalni HR za farmaceutski i consumer healthcare segment u kompaniji GlaxoSmithKline, obnašala funkciju direktorice ljudskih resursa u Croatia osiguranju tijekom post-privatizacijske faze, a zatim radila i kao konzultantica za HR transformacije u FMCG i srodnim industrijama.

Na poziciju članice Uprave Studenca za upravljanje ljudskim potencijalima stiže iz Uprave Zagrebačkog Holdinga, gdje je od 2021. godine vodila sveobuhvatnu transformaciju HR funkcije u sustavu s više od sedam tisuća zaposlenika.